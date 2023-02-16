"Не кричи!" "Не воображай!" Как показал опрос, 36% женщин в Латвии подвергались насилию во время родов

Оскорбительные комментарии по поводу внешности, обвинения в "неспособности" родить, кормить грудью или ухаживать за ребенком и игнорирование призывов о помощи — это самые распространенные негативные переживания, с которыми приходится сталкиваться женщинам, рожающим в латвийских больницах. Это выяснилось в исследовании, проведенном компанией Norstat, публицистом Агрой Лиеге-Долежко и предпринимателем, консультантом Ольгой Прочевской.

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Несмотря на то что тема важная, это первый масштабный опрос об опыте родов в Латвии. Всего в опросе приняла участие 2591 женщина, из которых 1440 родили хотя бы одного ребенка в одной из латвийских больниц. Из 1440 рожавших женщин 36% ответили, что сталкивались с негативным отношением со стороны медицинского персонала до, во время или после родов. 61% не сталкивались с негативным отношением, а 3% предпочли не отвечать на вопрос.

"Norstat Latvia выступает за то, чтобы данные исследований использовались не только в бизнес-среде для принятия различных решений, но и чтобы они выявляли различные важные для общества темы. В этом исследовании мы опросили женщин со всей Латвии, чтобы понять, насколько уместно говорить о негативных переживаниях во время родов. Исследование показывает, что большинство опрошенных женщин не сталкивались с какими-либо негативными переживаниями во время родов. Однако данные также показывают, что негативные переживания, особенно эмоциональные, как правило, случаются", — комментирует Линда Эзера, руководитель Norstat Latvia.

Чаще всего женщины получали негативные комментарии о своей внешности или поведении (41% тех, кто столкнулся с той или иной формой насилия во время родов), упреки в отсутствии навыков дыхания, потуг (32%) или грудного вскармливания и ухода за ребенком (32%). 22% женщин, подвергшихся негативному обращению, сообщили, что их крики о помощи игнорировались, 17% сталкивались с ложью и утаиванием информации, 16% столкнулись криками на них, 12% угрожали, 14% испытывали бесчувственные прикосновения или насильственные объятия, а еще в 15% случаев имело место несогласованное давление на желудок или другое физическое воздействие. Некоторые женщины поделились своими воспоминаниями шире, упомянув о неоправданной разлуке с новорожденным, несогласованном вмешательстве интернов, некачественном зашивании, доставившем затем годы дискомфорта, и даже гибели ребенка из-за халатности врачей.

"Результаты этого исследования показывают не только то, что негативное и поверхностное отношение к роженицам довольно распространено в Латвии, но и то, насколько высок уровень терпимости общества к насилию в целом", — подчеркивает инициатор опроса, публицист Агра Лиеге-Долежко. Она добавляет: "Регулярное обращение к "советскому наследию" не является оправданием для откладывания решения — необходимо радикально изменить как внутреннюю культуру медицинских учреждений, так и общественную реакцию на это, казалось бы, приземленное насилие". Крики, пренебрежительные комментарии и отказ женщине в помощи — все это формы насилия".

Исследование показало, что негативное отношение исходило как от врачей (45% случаев), так и от акушерок (41%), а также медсестер (43%). Женщины из Риги, жительницы крупных латвийских городов и сельской местности в равной степени подвергаются насилию во время родов.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что цель исследования не в том, чтобы запугать будущих мам или создать негативное мнение об опыте родов в Латвии. Большинство женщин испытывают положительное отношение персонала во время родов, но мы не можем делать вид, что не видим, что 3 из 10 женщин во время родов сталкивались с эмоциональным насилием", — добавляет Линда Эзера.

"Единственная приемлемая цифра для этого — ноль. Подобно домашнему насилию или школьному насилию, 36% или 5% женщин сталкиваются с ним — это ненормально. Нормально, если никого не заставляют сталкиваться с этим", — добавляет Ольга Прочевская.

Исследование проводилось добровольно, без коммерческих целей и спонсорской поддержки исходя из убеждения, что эта тема важна для латвийского общества.