"Не обижайся, но…". 10 вещей, которые вы должны прекратить говорить людям

С помощью всего нескольких слов можно украсить чей-то день или полностью испортить его. Как показывает практика, зачастую мы игнорируем власть, которой обладают слова. А зря. Ведь они могут оказать большее влияние, чем вы думаете, поэтому необходимо нести ответственность за все, что вы говорите, и всегда тщательно подбирать слова.

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Портал Power of Positivity предлагает как минимум перестать говорить людям следующие вещи.

