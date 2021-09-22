"Не обижайся, но…". 10 вещей, которые вы должны прекратить говорить людям

С помощью всего нескольких слов можно украсить чей-то день или полностью испортить его. Как показывает практика, зачастую мы игнорируем власть, которой обладают слова. А зря. Ведь они могут оказать большее влияние, чем вы думаете, поэтому необходимо нести ответственность за все, что вы говорите, и всегда тщательно подбирать слова.
Портал Power of Positivity предлагает как минимум перестать говорить людям следующие вещи.
- 1. 1. "Вы слишком чувствительны!"
- 2. 2. "Почему вы не можете так же, как… (имя человека)?"
- 3. 3. "Без обид, но…"
- 4. 4. "Разберись с этим"
- 5. 5. "Когда-нибудь вы перестанете так думать"
- 6. 6. "Ты слишком привлекательна, чтобы..."
- 7. 7. "Счастье — это выбор"
- 8. 8. "Что мне с этого?"
- 9. 9. "Это все ваша ошибка!"
- 10. 10. "Ненавижу тебя"