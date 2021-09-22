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1. "Вы слишком чувствительны!"
"Не обижайся, но…". 10 вещей, которые вы должны прекратить говорить людям
Foto: Kristina Flour / cc

С помощью всего нескольких слов можно украсить чей-то день или полностью испортить его. Как показывает практика, зачастую мы игнорируем власть, которой обладают слова. А зря. Ведь они могут оказать большее влияние, чем вы думаете, поэтому необходимо нести ответственность за все, что вы говорите, и всегда тщательно подбирать слова.

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1. "Вы слишком чувствительны!"

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DELFI Woman

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