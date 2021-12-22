Для многих профессиональных актеров декабрь — месяц "сбора урожая". Они проводят череду детских елок и новогодних корпоративов, создавая себе финансовую подушку безопасности на несколько месяцев вперед.

Для Вилниса Грицайчука-Пуриньша быть Дедом Морозом — не вариант заработка, а призвание, своего рода миссия. Способ нести радость и тепло детям, пожилым, инвалидам, просто одиноким и не очень счастливым людям. "Творить добро" — это точно про него.

А началась эта история с его жены, которая однажды попросила отрастить бороду. Сходство со сказочным персонажем было таким очевидным, что Вилниса пригласили провести мероприятие в роли Деда Мороза, потом еще, и еще… И теперь он сомневается, что когда-нибудь перестанет "дедморозить", хотя когда-то планировал носить красный костюм и мешок с подарками не дольше 10 лет.