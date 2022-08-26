Компьютер все больше используется в учебе, и поэтому перед родителями в какой-то момент встает вопрос — когда и какое устройство для учебы приобрести своему ребенку.

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„Школьнику не нужна самая дорогая техника, но при использовании компьютера ему необходимо понять его возможности и быть таким пользователем, который понимает вопросы компьютерной безопасности", — полагает Реэлика Вяли — образовательный технолог и учитель информатики Основной школы Нисси (Эстония).

Начало учебного года не за горами, и семьи постепенно начинают приобретать школьные принадлежности. Из-за коронавируса важность компьютера значительно возросла, поэтому неудивительно, что родители интересуются — покупать ли компьютер своему ребенку перед началом учебного года.

Учитель информатики Нисси Реэлика Вяли подтверждает, что в их школе есть как планшеты, так и компьютерный класс, и что дети знакомятся с компьютерами уже в 1-м классе. „Первые занятия очень простые — мы изучаем правила работы в компьютерном классе, как правильно сидеть за компьютером, как пользоваться мышкой и клавиатурой", — объясняет педагог.

Большой экран и хорошая камера

Преимуществом настольного компьютера является более здоровое и удобное рабочее положение, но Реэлика Вяли понимает, что нехватка места и финансовые возможности могут подтолкнуть к выбору ноутбука. „Тогда вам обязательно следует следить за тем, чтобы ребенок во время работы за компьютером сидел бы за столом, а не находился бы в три погибели где-то в углу дивана".

С учителем соглашается эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Eesti Екатерина Мишина, по мнению которой при выборе ноутбука важен достаточно большой экран. „Прошли те времена, когда покупатели искали маленький ноутбук. В наше время хочется иметь рабочий инструмент с приличным экраном, но это не значит, что компьютер становится тяжелее из-за своих размеров. Наоборот — например, есть модель, которая имеет 16-дюймовый экран, но весит всего 1,7 кг благодаря своему тонкому дизайну", — говорит Мишина, добавляя, что хотя в школах, как правило, имеются компьютерные классы, все же в гимназическом звене уже необходимо брать с собой свой личный компьютер — либо идя к однокласснику, чтобы написать совместную исследовательскую работу, либо направляясь к друзьям, чтобы провести вечер за компьютерными играми.

Говоря о ноутбуке, нельзя забывать о времени автономной работы. По словам Мишиной, современные ноутбуки способны работать 8-10 часов без подзарядки, при этом многое также зависит как от той задачи, которая решается на компьютере, так и от пользователя компьютера. „Для гимназистов и студентов это имеет большое значение, потому что они уже используют компьютер для многих предметов — например, для ведения конспектов и вообще в целом для учебы", — говорит Екатерина Мишина. Она добавляет, что пользователь может сам продлить срок службы батареи: „Ноутбук не нужно постоянно включать в розетку, находясь дома — его следует отключать от электросети после полной зарядки, тогда батарея прослужит дольше". Кроме того, Мишина рекомендует выбирать компьютер с функцией быстрой зарядки, позволяющей быстрее заряжать аккумулятор.

Все более важным становится и возможность проведения школьных уроков и лекций в режиме реального времени через компьютер. „Поскольку никто не может предсказать, как распространение коронавируса может повлиять на обучение в будущем, не мешало бы, чтобы компьютер был оснащен веб-камерой и микрофоном", — обращает внимание учитель Реэлика Вяли. „Производители предлагают все лучшие и лучшие решения в этой области", — говорит эксперт по технологиям Екатерина Мишина. „Например, есть модели, которые могут регулировать угол обзора во время движения веб-камеры и всегда удерживают учащегося в кадре. В то же время умный микрофон компьютера может отфильтровывать шум, поэтому фоновые звуки подавляются, а голос участника онлайн-занятия слышен четко. Таким образом, с помощью современных ноутбуков всегда можно провести видеоконференцию на профессиональном уровне, что особенно удобно для тех студентов, которые делят жилое пространство с другими и где не всегда есть возможность обеспечить полную тишину".

Технология требует сознательного и безопасного использования

По словам учителя информатики Реэлики Вяли, программа начальной школы не требовательна к компьютерам. „Более подробная программа уже зависят от школы и учителей. У нас начальные классы изучают компьютерные навыки с другими предметами, у 6-8 классов уже есть отдельные уроки информатики. С младшими учениками мы начинаем с первичной компьютерной грамотности. Знакомим с частями компьютера, учимся открывать и закрывать программы, отправлять электронные письма, пользоваться поиском в Интернете. После этого мы уже пишем и рисуем на компьютере и делаем несложные презентации. Мы обязательно знакомимся с важными электронными средами, необходимыми для обучения — такими как, например, eKool, Opiq и другие. Школьники постарше делают подобные вещи в несколько более сложной форме. Кроме того, мы изучаем, что такое цифровая идентификация, как защитить свои личные данные, узнаем техники обработки звука и изображения, познакомимся с Интернетом вещей и дополненной реальностью, поэкспериментируем с программированием", — рассказывает учитель.

Безопасное использование компьютера ребенком также должно быть далеко не последней заботой родителей. „Чем моложе пользователь компьютера, тем чаще я бы рекомендовала размещать компьютер в общей комнате — например организовать рабочее место в углу гостиной. Таким образом, гораздо проще следить за тем, чтобы время использования устройства и просматриваемый с него контент оставались в пределах, соответствующих возрасту", — советует Вяли. Также она рекомендует сразу договориться о правилах пользования компьютером и рассказать ребенку, как действовать в онлайн-среде. „Тогда он вырастет умным пользователем компьютера", — подтверждает преподаватель.