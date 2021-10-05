Носить бабушкины вещи на самом деле круто. Что делать со старой одеждой?

От старых вещей не обязательно избавляться, тем более, если это для вас тяжело. Благодаря стилистическим приемам им можно дать новую жизнь в гардеробе, тем более что мода циклична и то, что было в тренде раньше, обязательно вернется вновь.

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Специалист по истории моды и стилист Яна Демченко советует доставать с дальних полок стеганые "ромбиком" куртки и юбки, широкие кожаные брюки, пальто с мягкой линией плеча, брючные костюмы свободного кроя, свитеры с гипертрофированно длинными рукавами, а еще комбинезоны, лоферы на толстой подошве, остроносые сапоги на умеренном каблуке и сумки из 2000-х.

Стилист Анастасия Андреянова напоминает, что не стоит забывать про всеми любимые джинсы Levi's. "Модели из 70-90-х стоят невозможных денег, поэтому, если они есть у вас в закромах, это вам значительно сэкономит бюджет", — говорит модный эксперт.

Также Анастасия Андреянова посоветовала обратить внимание на немного нелепые, с ироничными надписями, детские футболки, которые еще называются baby tee. Их стилист предлагает сочетать с классическими дорогими костюмами, например, Bottega Veneta.

Чтобы винтажный образ смотрелся выигрышно, а не с "бабушкиного плеча", важно не переборщить. Стилисты говорят, что полностью в винтажные вещи одеваться крайне рискованно. "Носить бабушкины или мамины вещи на самом деле круто, но старайтесь выстроить контраст", — говорит Яна Демченко.

Foto: Pixabay.com

Профессионалы предлагают сочетать винтажный жакет с современными джинсами и трендовой сумкой, а если выбирать "бабушкино" платье, то стилизовать с актуальной обувью. Чтобы точно не ошибиться, следует внедрять в свой гардероб по одной вещи.

Если грамотно стилизовать не получается или не хочется, то можно отнести вещи в магазины, где занимаются созданием новых вещей из старых. Процесс уже успел получить модное название — апсайклинг.

Также старые вещи можно сдать в пункты сбора вещей или специальные контейнеры, а также пожертвовать храмам или благотворительным организациям. Если вещи в очень хорошем состоянии, их можно продать, если в плохом — отнести в магазины, где принимают на переработку (например, H&M), и получить скидку или бонусы.

Лишней одежды, которая затем с большой вероятностью превратится в старую и ненужную, в гардеробе может стать меньше при ее правильном выборе.

Foto: Pixabay.com

А вот покупать вещи в масс-маркете и товары из дешевых тканей не стоит, советует стилист Анастасия Андреянова. Одежда из тонких тканей и без хорошо держащего форму каркаса по определению не может служить долго, добавляет Яна Демченко. В первую очередь это касается трикотажа.

"Относитесь к вещам бережно. Когда заканчивается сезон, пакуйте их в чехлы и коробки и убирайте подальше, чтобы не цеплялись и не пылились. Они ответят вам благодарностью и избавят от поиска дублей на замену", — резюмирует стилист.