Новогодние обещания: как не растерять мотивацию и выдержать больше одного месяца?

Начало нового года — прекрасное время для постановки новых целей, но при этом исследования показывают, что до 64% респондентов прекращают двигаться к своим поставленным целям уже в первый месяц года. Что предпринять и как планировать выполнение данных себе обещаний, чтобы мотивация продержалась дольше?

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По статистике, самые распространенные новогодние обещания связаны с диетой или занятиями спортом. Часто новогоднее обещание кажется лучшим способом начать придерживаться более здорового образа жизни, поскольку оно позволяет положить твердое начало для реализации желаемых планов. Однако многие давшие себе такие обещания продолжают откладывать его выполнение — иногда даже на следующий год.

"Новогодние обещания легко дать и еще легче нарушить. С одной стороны, усилия, необходимые для выполнения обещания, могут и стать препятствием, и тем самым облегчить оправдания по несоблюдению слова. С другой стороны, почти каждая новая привычка формируется около трех месяцев, поэтому часто бывает сложно смириться с тем, что изменения могут быть незаметны в первый месяц", — говорит эксперт по технологиям Микус Тиллерс. "Чтобы не опустить руки и все же достичь поставленных целей, стоит придерживаться некоторых советов".

Ставьте цель правильно

По словам эксперта, первая большая ошибка в установке целей — это стремление к нереалистичным или расплывчатым целям.

"Прежде всего следует избегать слишком общих и расплывчатых целей вроде "Я собираюсь похудеть". С такой целью мы не знаем ни конечного желаемого веса, ни того, сколько времени потребуется для достижения этой цели. Если нет конкретики, мотивация к достижению цели может быстро исчезнуть", — объясняет Микус Тиллерс.

"Важно поставить конкретную и не слишком амбициозную цель — например: "Планирую похудеть на 5 кг, занимаясь в тренажерном зале три раза в неделю". В этом случае могут помочь технологии: если вы установите, например, на смартфоне напоминание, которое будет постоянно отправлять уведомления на экран, то поставленную цель будет гораздо сложнее забыть и гораздо проще собраться с силами для ее реализации", — отмечает эксперт.

Убедитесь, что обещание действительно подходит вам

Цели, поставленные на новый год, должны соответствовать тому, чего мы на самом деле хотим достичь. "Если данная цель — это что-то, что просто популярно в данный момент и упоминается многими, но она не особо близка вам лично, то, скорее всего, уже в первый месяц нового года мотивация по ее достижению иссякнет", — говорит эксперт. "Поэтому, несмотря на решения друзей или знакомых, важнее всего ставить перед собой цели, которые кажутся нам нужными, полезными и интересными. Например, если вы хотите начать ходить в спортивный клуб и больше двигаться, потому что вам нужна энергия и выносливость, то с этого-то и следует начать".

Отслеживайте свой прогресс

По словам эксперта, мотивации также может добавить возможность следить за своим успехом с помощью смарт-технологий — подмечая даже небольшие успехи: это не только создает положительные эмоции, но и придает больше желания стремиться вперед.

"Сегодня смарт-технологии нужны не только для общения или развлечения, но они идеально подходят и для достижения поставленных целей. Например, инновационные смарт-часы, выполняющие по сути роль персонального тренера, поддерживают пользователя в реализации спортивных целей. Смарт-часы также позволяют удобно следить за своим прогрессом: пройденными шагами, сожженными калориями, минутами физической активности и другими данными", — поясняет эксперт. "Видение даже небольшого физического прогресса каждый день может дать необходимую мотивацию, чтобы не сдаваться и продолжать стремиться к поставленной цели".

Воспользуйтесь помощью приложений

По словам эксперта по технологиям, приложения помогают, когда, например, не хватает мотивации или непонятно, какие новогодние обещания ставить. "Сегодня на все случаи жизни есть приложение. Например, приложение New Year Resolution дает вдохновение для различных новогодних решений, предоставляет для этого необходимые знания и советы, а также позволяет отслеживать ваш прогресс. Также это приложение не рекомендует ставить более трех новогодних обещаний, потому что велика вероятность, что ни одно из них мы не выполним. Наибольший шанс достичь успеха у тех, кто выбрал и поставил перед собой одну цель, потому что именно тогда внимание сконцентрировано на этой задаче и достижение цели становится более реалистичным, а, значит, мотивация стремиться к новым целям в следующем году будет еще выше", — отмечает Микус Тиллерс.