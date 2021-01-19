15% геймеров в Латвии скрывают от родителей время, проведенное за играми

15% геймеров в Латвии стыдятся того, сколько времени проводят за играми, и скрывают это от своих родителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kaspersky в странах Балтии.

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В ходе исследования, проведенного компанией Norstat по заказу Kaspersky, в декабре 2020 года было опрошено 1200 респондентов из трех стран Балтии.

Возраст респондентов — до 35 лет, равномерное распределение по половому признаку, возрасту и социально-экономическим показателям в группе, которая считает себя геймерами и играет по крайней мере 5-10 часов в неделю на ПК.

Целью исследования было изучить, как изменились отношения между геймерами и их родителями, и что можно сделать, чтобы сломать барьеры и избавиться от предубеждений в сфере игр. Исследование также проводилось в 17 других странах по всему миру.

Согласно результатам опроса, стыд от гейминга возникает из-за существующих архаичных стереотипов3 вокруг него: "вредно для здоровья" (71%) и "оказывает разлагающее влияние на мозг" (53%).