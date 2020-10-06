22 октября в Риге впервые состоится конференция, посвященная роли мужчины

Конференция Barbershop, которая впервые пройдет в Риге, будет направлена на обсуждение роли мужчины в обществе и их активному участию в создании равноправного общества.

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Министерство благосостояния в сотрудничестве с Советом министров Северных стран, лидеры мнений в различных сферах из Латвии и из-за рубежа вместе с участниками конференции обсудят, как культура и искусство, реклама и медийное пространство, образование и молодежные организации, профессиональная сфера и рабочая среда создают представление о мужчине в современном обществе.

Обладают ли женщины и мужчины равными возможностями заботиться о семье и строить карьеру?

Какова практика предприятий по созданию рабочей среды, чтобы совмещение семейной и трудовой жизни было возможно как для мужчин, так и для женщин?

"В обществе все более слышны дискуссии о том, как женщины достигают равновесия между рабочей и семейной жизнью. Однако мы нередко забываем, что в построении равноправного общества важная роль принадлежит также и мужчинам. Конференция Barbershop в Латвии — это шаг к более широкой и разнообразной дискуссии", — указывает министр благосостояния Рамона Петравича.

Конференция состоится в четверг, 22 октября, с 10.00–15.30 в квартале H2O6 (ул. Дурбес, 4, Рига) на латышском и английском языках (с синхронным переводом).

Если вы хотите лично посетить конференцию, то зарегистрироваться на нее можно здесь.

Также будет возможность следить за ходом конференции в режиме онлайн на социальных платформах Министерства благосостояния в Facebook и Youtube.