8 важных фактов о празднике Крещения Господня

Крещение Господне — один из важнейших праздников в православии. Он отмечается 19 января. Портал dailyhoro.ru подготовил несколько интересных фактов об этом событии.

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Крещение Господне — двунадесятый праздник, который отмечается 19 января. Ему предшествует Крещенский сочельник. Это день очень строгого поста, помогающего подготовиться к встрече крещенского чуда.

Раньше Крещение и Рождество были единым праздником

Как известно, Крещение еще называют Богоявлением. До 4 века Богоявление было единым праздником, во время которого отмечалось как Крещение Христа, так и его появление на свет. Это очень интересный факт, не известный большинству верующих.

Это третий по важности праздник православного календаря

Первый — Пасха, когда Господь воскрес. Второй — Рождество — когда он был рожден Девой Марией. Третий — праздник Крещения, когда Иисуса крестил Иоанн Предтеча в реке Иордан.

Христос стал сыном Бога в момент Крещения

Именно поэтому данный праздник еще называют Богоявлением. В этот момент Христос явился миру, став наполовину Богом, но наполовину оставшись простым человеком, который смертен.

Святая вода не теряет своих свойств

Ученые до сих пор не знают, почему святая вода не портится и не цветет. Это настоящее чудо, к которому может прикоснуться каждый верующий, набрав святую воду в день Крещения. Эту воду можно использовать когда угодно — даже больше чем через год.

Святую воду можно сделать самим

Если вода, набранная в день Крещения Господня, заканчивается, то даже ее капли хватит для того, чтобы сделать обычную воду святой. Для этого не нужно идти в церковь.

Можно не купаться в проруби

Если вы не хотите этого делать, то и не нужно. Церковь оставляет право выбора. Можно просто умыться святой водой и выпить ее немного перед первой трапезой 19 января в день праздника.

На Крещение наступают морозы

Крещенские морозы — еще одна тайна, которую не могут объяснить эксперты. Согласно народным наблюдениям, на Крещение всегда морозно. Иногда морозы приходят чуть раньше или чуть позже, но практически не бывает зим, в которое в середине января стоит обычная зимняя погода.

Сила молитвы возрастает

Считается, что 18 и 19 января каждая просьба и каждая молитва человека будет услышана Господом. Нужно просить того, что вам нужно больше всего.

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В этот день принято дарить духовные подарки — крестики, иконы, молитвословы. Очень хорошим подарком для близкого человека станет икона "Богоявление". Самое главное в такой большой праздник — это помнить о доброте и великодушии.