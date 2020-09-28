AI признала аборт правом любого человека, способного забеременеть
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Amnesty International призывает полностью декриминализовать аборты и уважать репродуктивную независимость. В противном случае растет гендерное и экономическое неравенство, уверены правозащитники.

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Аборт является правом любого человека, способного забеременеть, следует из обновленной политики международной правозащитной организации Amnesty International (AI), представленной в понедельник, 28 сентября. Правозащитники призвали полностью декриминализовать аборты и сделать их доступными для всех.

"К абортам следует относиться таким же образом, как и к любому другому виду медицинской помощи", — заявил старший директор AI по исследованиям и защите прав человека Раджат Хосла. По его словам, к любому желающему сделать аборт следует проявлять сострадание и уважать его человеческое достоинство.

Правозащитники продолжат требовать от правительств уважения репродуктивной независимости, подчеркнул представитель организации. "Отказ людям в праве принимать решения относительно своего собственного тела закрепляет гендерное и экономическое неравенство, усугубляя стигматизацию и дискриминацию", — добавил Хосла. Защита прав человека начинается с момента его рождения, отметили в AI, сославшись на международное право.

Правозащитники признали, что вопрос абортов является "сложной, многослойной темой". Но "применение карательных подходов" не решит социальные, экономические и личные проблемы, которые определяют решения о прерывании беременности, подчеркнули в AI. По оценке организации, ежегодно почти 47 000 женщин умирают в результате небезопасного проведения абортов.

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