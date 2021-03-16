Беспрецедентная кампания. В Польше идет рекламная война вокруг права на аборт
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"В борьбе с общественным мнением, которое все более благосклонно относится к праву на аборт, католические организации при поддержке одного щедрого покровителя начали беспрецедентную информационно-пропагандистскую кампанию", — пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк. Подробнее рассказывает портал InoPressa.

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Материнская утроба в форме сердца на белом фоне с ребенком в эмбриональном положении внутри: в начале года этот плакат вторгся на улицы польских городов. Постепенно к плакату стали добавляться лозунги, и месседж стал недвусмысленным: "Я зависим, я тебе доверяю"; "Возьми себя в руки, я твой". Появились и другие гигантские рекламные объявления: изображения головок или ножек эмбриона со словами "Мне одиннадцать недель"; "Мне пять месяцев". Или простой текст на белом фоне, написанный детским почерком: "Мама и папа, любите друг друга". Последний отсылает к сайту организации, которая называет развод "отклонением от нормы, говорится в статье.

Речь идет о кампании против аборта и развода, проводимой несколькими католическими организациями, срежиссированной Матеушем Клозеком, бизнесменом, входящим в сотню самых богатых людей Польши. Кампания сразу же была воспринята как ответ на массовую мобилизацию женщин и молодежи осенью, после того как Конституционный суд, жестко контролируемый консервативной правящей партией ПиС ("Право и справедливость"), объявил аборты в стране почти незаконными, указывает автор публикации.

"Неожиданное и радикальное решение Конституционного суда сильно потрясло общественное мнение: в стране, считающейся последним католическим бастионом в Европе, поддержка либерализации абортов до 12 недели беременности подскочила с 53% до 66% среди всего населения, по результатам опроса Ipsos. Среди 18-29-летних такая эволюция еще более впечатляющая: от 48% до 79%", — пишет Le Monde.

"Вскоре многие рекламные щиты были разрушены, покрыты граффити и их исходный месседж был искажен. Так, рядом с изображениями эмбриона можно было прочитать: "Ты наше чудо. Спасибо экстракорпоральному оплодотворению"; "Если ты гей, я все равно буду любить тебя"; "Твои две мамы с нетерпением ждут тебя"; "Два отца, одна любовь"; "Да выбору, нет пытке", — описывает Иванюк.

Полемика возникла и вокруг создателя оригинальной иллюстрации, российского графического дизайнера Екатерины Глазковой. Последняя поместила свой рисунок в онлайн-банк изображений, где его можно было легально приобрести за несколько евро без авторских прав. Но графический дизайнер была далека от мысли о том, что ее работа станет символом кампании против права выбора, о чем она не преминула заявить в социальных сетях, указывает газета.

"Я категорически против этих идеалов, — можно прочитать в ее аккаунте в Facebook. — Мой рисунок должен был олицетворять счастье материнства, а не принудительное материнство, в котором нет ни любви, ни счастья. Эти запреты [на аборты] вредны и нарушают права человека". Художница пошла еще дальше, подарив оригинальный рисунок польским женским организациям в поддержку их борьбы", — передает автор статьи.

Война изображений, размещаемых в публичном пространстве, приняла политический оборот, когда плакаты начали рекламировать "перинатальные хосписы". Это организации, которые предоставляют психологическую и медицинскую помощь женщинам, у которых диагностированы деформации плода с высоким риском смерти ребенка, и которые решили рожать, чаще всего по религиозным убеждениям, отмечает издание.

"После изменения закона такие перинатальные хосписы, о которых известно только 10% населения, стали продвигаться государством как альтернатива аборту. Радикальная часть парламентского большинства готовит законопроект, направленный, в частности, на введение в больницах "координаторов паллиативной перинатальной помощи", а также обязанности врачей информировать пациентов о существовании этих центров", — говорится далее.

Особую тревогу испытывают ассоциации по защите прав женщин, — указывает журналист. "В настоящее время у женщины с диагнозом смертельной патологии плода есть два варианта выбора: либо перинатальные хосписы, которые помогут ей в процессе родов и оплакивания смерти ребенка, либо аборт за границей", — подчеркивает Катаржина Гавловска, директор программы помощи в Женском правовом центре.

"На данный момент польские женщины проиграли законодательную битву, а с точки зрения коммуникации задействованные ресурсы представляются несоразмерными, тем не менее, они постепенно выигрывают войну в битве за общественное мнение", — резюмирует Якуб Иванюк.

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