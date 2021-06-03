Бумажные смартфоны — будущее человечества?

С развитием технологий переработки отходов появляется все больше проектов "экологичной электроники". Одна из наиболее перспективных технологий разрабатывается в Университете Дьюка в США, где представлен полностью функциональный транзистор, который можно напечатать на бумаге 3D-принтером с использованием угольных чернил. Исследователи полагают, что таким образом можно было бы заменить кремниевые чипы, используемые почти во всех современных устройствах. Подробнее рассказывает портал Euronews.com.

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Проблема создания экологичных аналогов кремниевых транзисторов считается одной из главных помех на пути к минимизации отходов. Учитывая, что в одном только смартфоне миллионы транзисторов, а с развитием технологий гаджеты обновляются очень часто, — цифровизация общества наносит серьезный ущерб экологии.

По оценкам ООН, только четверть всей электронной продукции подлежит переработке в той или иной степени. В основном из старых устройств получают металлы — медь, алюминий и сталь. Возможность печати чипов на 3D-принтерах могло бы открыть новые перспективы для переработки.

Чернила на древесной основе

Технология перерабатываемых транзисторов отталкивается от разработок наноцеллюлозы, — "изолирующих диэлектрических чернил на древесной основе".

Крошечные древесные волокна обрабатывают поваренной солью так, чтобы в сочетании с другими чернилами получить новый материал-заменитель. И это может стать поворотным моментов для развития производства, — объясняет профессор электротехники и компьютерной инженерии Университета Дьюка Аарон Франклин:

"Наноцеллюлоза биоразлагаема и уже много лет используется, например, в упаковке. Хотя уже давно известно о его потенциале в качестве изолятора в электронике, никто раньше не мог придумать, как использовать его в чернилах для печати. Это один из ключей к обеспечению работоспособности полностью перерабатываемых устройств".

Выдержит ли новый материал испытание временем?

Пока что компоненты, созданные с использованием новой технологии, не показывают признаков истощения. С первоначальной печати прошло уже полгода. Ученые тестировали чернила также, погружая их в емкости с различным давлением звуковых волн.

Когда новый транзистор будет собран и отслужит свой срок, его можно будет переработать, используя обычные решения, — ведь это в конечном счете древесина и бумага.

Следующим шагом для создания "зеленой" электроники должно стать создание целых процессоров с использованием напечатанных транзисторов. Пока что это выглядит как проект из области фантастики, — признает профессор Франклин, ведь освоить рынок оборудования объемом в полтриллиона долларов непросто.

"Компоненты компьютеров на основе кремния, вероятно, никогда не исчезнут", — говорит эксперт. Он, впрочем, надеется, что демонстрация того, как легко можно печатать электронные схемы и насколько они эффективны, будет способствовать распространению новой технологии.