Детей до 10 лет приглашают разрисовать потолок Национального художественного музея
Foto: LETA

В мае Латвийский Национальный художественный музей (ЛНХМ) отмечает пятилетие со дня открытия после масштабной реконструкции. По такому поводу дети до 4-го класса приглашаются к участию в конкурсе рисунков "Рисуем-вам" ("Zīmē-jums") с 31 марта по 19 апреля 2021 года.

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Историческое здание Латвийского Национального художественного музея спроектировано архитектором Вильгельмом Нейманисом с тщательным вниманием к каждой детали — от расположения экспозиционных залов до цветочных мотивов на перилах лестницы. В 1902 году, когда строился музей, планировалось, что потолок вестибюля 3-го этажа будет расписан.

Юным участникам конкурса — дошкольникам и ученикам 1–4 классов — предлагают включить фантазию изобразить на бумаге то, что они нарисовали бы на потолке вестибюля Музея, если бы были художниками?

Участниками конкурса могут быть только индивидуальные авторы. Каждый участник может предоставить один рисунок, исполненный в самых разных техниках: цветные карандаши, гуашь, акриловые или акварельные краски, простой карандаш, уголь, пастельные мелки и т.д. Рассматриваются и работы, созданные в цифровом формате. Также к участию в конкурсе приглашают детей с особыми потребностями, чье вдохновение призывают поддержать родителей или опекунов.

Детей до 10 лет приглашают разрисовать потолок Национального художественного музея
Foto: DELFI

С более подробной информацией об условиях выполнения конкурсного задания, порядке подачи заявки, критериях оценки и призах можно ознакомиться в Положении о конкурсе, опубликованном на сайте ЛНХМ www.lnmm.lv и на странице музея в социальной сети Facebook.

Авторский рисунок необходимо подать до 23:59 19 апреля 2021 года в электронном виде, отправив заявку участника на электронный адрес Anna.Putele@lnmm.lv, указав в теме письма (Subject) "Konkurss "Zīmē-jums". Работа будет считаться принятой только после получения ответного электронного письма с подтверждением.

Подведение итогов конкурса состоится 4 мая, победители будут оповещены лично.

Награждение авторов лучших творческих работ будет проходить в нескольких номинациях, учитывая визуальные качества предложенных рисунков и их количество. Организаторы конкурса имеют право выделять дополнительные категории и дополнительные призы симпатий.

Видеообращение ЛНХМ - здесь.

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