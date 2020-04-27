Детская больница получила 1000 литров спирта для изготовления дезинфицирующих средств

Крупнейший производитель органического спирта Kalsnava Distillery передаст Детской клинической университетской больнице 1000 литров спирта. Фармацевты больницы изготовят средства дезинфекции, которые в дальнейшем будут использоваться для обработки помещений, оборудования и дезинфекции рук.

"В марте мы переориентировали производство под актуальные потребности внутреннего рынка, и сегодня значительная часть производимой нами продукции направляется для изготовления средств дезинфекции, необходимых в Латвии", — рассказывает председатель правления Kalsnava Distillery Лиана Дравниеце.

Благодаря своей ключевой позиции на рынке предприятие регулярно получает оперативную и точную информацию о ситуации, которая позволяет объективно оценивать, где его продукция сегодня наиболее необходима. "Проанализировав ситуацию, мы выступили с инициативой передать большую партию этилового спирта Детской больнице в Риге. Искренне надеемся, что это поможет персоналу и пациентам бороться с инфекцией, строго соблюдать нормы гигиены и санитарные правила. Все мы знаем, какое значение это имеет сегодня", — говорит Лиана Дравниеце.

Как отмечает председатель правления Детской клинической университетской больницы Валстс Аболс: "В нынешней кризисной ситуации один из наших приоритетов — защитить пациентов и сотрудников больницы. Мы тщательно проводим все необходимые мероприятия с целью максимально ограничить распространение инфекции. Осуществляем усиленную дезинфекцию во всей больнице, разработали особые инструкции о том, как использовать индивидуальные средства защиты, а также ввели множество других нововведений для того, чтобы даже в этот очень непростой период пребывание в больнице было безопасным и для пациентов и их близких, и для персонала. Мы очень благодарны за поддержку в то время, когда некоторые вещи, в том числе столь необходимые сегодня средства дезинфекции, стали менее доступными. Теперь у Детской больницы есть возможность пополнить свои резервы товарами, произведенными в Латвии".

Kalsnava Distillery передает Детской больнице этиловый спирт в форме его продажи со скидкой 99% от обычной цены — в соответствии с действующим законодательством, которое не позволяет дарить или безвозмездно передавать вещества, содержащие алкоголь.

Первая партия этилового спирта будет доставлена в Детскую больницу уже на этой неделе.

Со второй половины марта завод Kalsnava Distillery перешел на круглосуточную работу, чтобы удовлетворить огромный спрос от производителей средств для дезинфекции в Латвии. Ранее предприятие, изготавливающее высококачественный зерновой спирт, около 90% своей продукции отправляло на экспорт. Это сырье востребовано европейскими компаниями, специализирующимися на производстве алкогольных напитков, в том числе премиальной группы, а также продукции косметологии и в ряде других отраслей.

После начала распространения инфекции Covid-19 в Латвии завод в кратчайшие сроки переориентировал свою работу и сегодня поставляет продукцию отечественным производителям дезинфицирующих средств. Мощности Kalsnava Distillery задействованы на 100%.