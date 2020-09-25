Две девушки из Латвии претендуют на титул "Мисс Офис — 2020" и приз в размере 25 000 евро

25 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис — 2020".

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Две сотрудницы местных компаний принимают участие в полуфинале международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис — 2020".

Интернет-голосование продлится с 25 сентября по 15 октября на сайте конкурса, по итогам которого из 113 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти красавицы получат возможность представить свой город или страну в финале конкурса и выиграть 25 000 евро в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус".

В этом году в Латвии прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал:

Мурченко Маргарита, Менеджер по коммуникации и рекламе, Beauty Imagine Space, г. Рига;

Шепелева Лидия, Координатор ремонтных работ, RNP (Rigas namu parvaldnieks), г. Рига.

Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать за них на сайте конкурса.

По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 — по итогам онлайн-голосования и 5 — по усмотрению оргкомитета.

Прошедшие отбор офисные сотрудницы примут участие в финальном шоу "Мисс Офис — 2020", которое состоится 21 ноября в Москве.

В числе приглашенных гостей — руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

В программе вечера:

Дефиле и творческие номера финалисток;

Презентация дизайнерских коллекций;

Выступление артистов и музыкантов;

Сюрпризы и подарки для гостей вечера.

Всех участниц ждут призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое. А гостей вечеринки ожидает теплая атмосфера, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов.