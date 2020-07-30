Эко-продукты стали доступнее, интерес жителей к ним вырос

Интерес жителей Латвии к экологическим продуктам питания растет с каждым годом. По данным отраслевого обзора "Компас розничной торговли Maxima" о качестве продуктов питания, количество респондентов, которые стараются покупать в основном продукты, выращенные экологическим способом, в этом году увеличилось до 15% с неполных 12% в 2017 году. Такая тенденция остается устойчивой в последние годы и свидетельствует о том, что население становится все более осведомленным о преимуществах биологических продуктов питания для здоровья и окружающей среды. Кроме того, за последние два года спрос на данные продукты увеличивался в среднем на 19%.

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Больше всего экологически настроенных жителей в Латгале (почти 20%) и Курземе (17%), в свою очередь меньше всего о соответствии продовольствия принципам биологического производства задумываются жители Земгале (9%).

Пожилые люди значительно чаще выбирают биологические продукты — более одной пятой или 21,5% опрошенных сениоров в возрасте от 64 до 75 лет за последний год старались приобретать в основном биологические продукты. Среди молодежи экологическую продукцию приобретают всего 11,6% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Директор департамента качества и управления процессами Maxima Latvija Даце Грава рассказывает: "Долгое время было распространено мнение, что экологические продукты очень дороги и их можно приобрести лишь в специализированных торговых точках, но сейчас, благодаря развитию отрасли, они стали намного доступнее. Данную продукцию можно найти и в ассортименте любимого супермаркета, к тому же часто наши покупатели бывают приятно удивлены как предлагаемым ассортиментом, так и ценами. В основе устойчивого развития Maxima Latvija лежит не только ряд инициатив социальной ответственности и охраны окружающей среды, но и многообразное предложение биологических и экологических продовольственных и непродовольственных товаров по доступным ценам. Поэтому можно прогнозировать, что повсеместная доступность информации о включении в рацион таких продуктов, а также расширение ассортимента в сегментах био- и экопродукции будет способствовать росту популярности экологических продуктов питания и в дальнейшем".

Согласно результатам исследования "Компас розничной торговли Maxima" больше трети населения (38,5%) в момент покупки продуктов питания обращает внимания на их маркировку. К тому же неполные 29% считают заслуживающую доверие маркировку, например, био-сертификацию, определяющим качество фактором. В случае, если речь идет о биологических продуктах, именно надежная экомаркировка подтверждает соответствие производства продукции методам биологического сельского хозяйства и гарантирует его качество.