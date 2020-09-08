ФОТО. Благотворительный фонд "Bērnu rīts" устроил праздник для детей и их воспитателей из шести рижских детских домов

Благотворительный фестиваль "Bērnu rīts 2020", который состоялся 7 сентября, собрал более 200 человек — детей и их воспитателей из шести рижских детских домов, а также волонтеров и друзей фонда.

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Праздник был посвящен началу нового учебного года. Провели его Эдгарс Торетто и Роберто Мелони.

В мероприятии приняли участие такие латвийские артисты, как Мария Наумова, Лаурис Рейникс, Айя Андреева, Андрис Кивич, Chaina, Байба Рейне, рэперы Nātre, Кристап Зутис и Deniss, а также иллюзионист Робийс Транкалис.

Организатором фестиваля является благотворительный фонд "Bērnu rīts", который уже 15 лет проводит различные мероприятия. "Цель этого фестиваля — порадовать детей перед началом нового учебного года. От имени фонда мы говорим спасибо всем спонсорам, благодаря самоотверженным действиям которых это мероприятие состоялось. Мы верим, что его проведение в таком формате станет ежегодной традицией", — говорит руководитель фонда "Bērnu rīts" Ярослава Томашевич.