ФОТО. Домашний карантин: девушка придумала новое хобби — делать парню нелепые прически

Американка начала делать своему парню нелепые прически, находясь на самоизоляции, и прославилась в сети. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

Парикмахерша Хейди Ли Олей закрыла свой салон красоты в связи с пандемией коронавируса и решила практиковаться на волосах своего парня, программиста Джеффа Кларка, с которым они вместе находятся под карантином.

Она опубликовала снимок, где запечатлен мужчина с прической Джорджа Вашингтона, и подписчики попросили ее продолжать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 20 Мар 2020 в 4:28 PDT

На другой размещенной серии фотографий собранные в пучок волосы мужчины украшают фиолетовые маленькие цветы, при этом две передние пряди накручены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 22 Мар 2020 в 1:50 PDT

Женщина также поделилась кадром, где ее парень позирует с прической, как у героини "Звездных войн" принцессы Леи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 24 Мар 2020 в 5:20 PDT

"Я хочу стать лучом света в тяжелое для моей индустрии время", — заявила Олей, отметив, что бьюти-сфера страдает из-за потери клиентов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 25 Мар 2020 в 1:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 21 Мар 2020 в 1:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 26 Мар 2020 в 12:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 27 Мар 2020 в 3:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 28 Мар 2020 в 5:54 PDT

В марте подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции. По всему миру девушки начали отрезать челку самостоятельно из-за закрытых на карантин салонов красоты, а некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки.