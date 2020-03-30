ФОТО. Домашний карантин: девушка придумала новое хобби — делать парню нелепые прически

Американка начала делать своему парню нелепые прически, находясь на самоизоляции, и прославилась в сети. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.
Парикмахерша Хейди Ли Олей закрыла свой салон красоты в связи с пандемией коронавируса и решила практиковаться на волосах своего парня, программиста Джеффа Кларка, с которым они вместе находятся под карантином.
Она опубликовала снимок, где запечатлен мужчина с прической Джорджа Вашингтона, и подписчики попросили ее продолжать.
На другой размещенной серии фотографий собранные в пучок волосы мужчины украшают фиолетовые маленькие цветы, при этом две передние пряди накручены.
Женщина также поделилась кадром, где ее парень позирует с прической, как у героини "Звездных войн" принцессы Леи.
"Я хочу стать лучом света в тяжелое для моей индустрии время", — заявила Олей, отметив, что бьюти-сфера страдает из-за потери клиентов.
В марте подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции. По всему миру девушки начали отрезать челку самостоятельно из-за закрытых на карантин салонов красоты, а некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки.