ФОТО. В Германии в продажу поступили шоколадные зайцы в защитной маске

Невинная шутка или неуважение к жертвам коронавируса? Шоколадный заяц в медицинской маске вызвал в Германии противоречивые реакции.

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Поступивший в продажу в Германии шоколадный пасхальный заяц со съедобной защитной маской на мордочке и в халатике медсестры из белого шоколада спровоцировал бурные дискуссии в интернете. Одни считают эту шоколадную фигурку удачной шуткой, другим она представляется безвкусной и пошлой.

На фабрике кондитерских изделий Wawi, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, известие о том, как был воспринят их пасхальный шоколад, вызвало шок и удивление. "Мы хотели всего лишь вызвать у людей улыбку, — заявил представитель компании немецкому информационному агентству dpa. — Никто и не думал преуменьшать масштабы коронавирусного кризиса".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keystone-SDA Video (@keystone_sda_video) 9 Апр 2020 в 5:14 PDT

Глава компании Wawi Рихард Мюллер принес извинения всем тем, кто почувствовал себя оскорбленным и выразил надежду на то, что "мы не потеряем чувство юмора даже в эти трудные времена".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia zimmer (@cldi_zimmr) 13 Мар 2020 в 8:55 PDT

Компания объявила, что пожертвует доход от продаж пасхального зайца на благотворительные цели. Производитель шоколадных изделий из Пирмазенса производит около десяти миллионов шоколадных пасхальных зайцев в год.

Среди критических комментариев по поводу "корона-зайца" можно было найти, в частности, следующие: "Пострадавшие от коронавируса заслуживают уважения и сочувствия" и "Коронавирус вызвал невероятные страдания во всем мире. А здесь пасхальный заяц назван в его честь".

Но были и положительные отзывы. Некоторым идея понравилась. "Особенно в такие трудные времена приятно видеть, что и у бизнесменов есть чувство юмора", — написал один из пользователей. Другой пользователь пишет: "Потрясающие зайцы! Хомяки были бы еще лучше!".