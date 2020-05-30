Главные сериалы лета — о женщинах, которые ловят маньяков, раскрывают заговоры и убивают неверных мужей

Документальный проект о писательнице, посвятившей жизнь поиску серийного маньяка, сериал о женщине, убившей изменявшего ей мужа, история девушки, пережившей изнасилование и пытающейся осмыслить, как жить с этим дальше: самые интересные проекты наступающего лета в подборке Forbes Woman.

Несмотря на пандемию и приостановку съемок новых проектов в США, этим летом выйдут сразу несколько сериалов о сильных и ярких женщинах

"Грязный Джон: история Бетти Бродерик"

Режиссер: Джеффри Рейнер и другие

USA Network

"Грязный Джон: история Бетти Бродерик" выйдет в июле 2020 года. Это вторая часть антологии, в основе которой лежат истории запутанных взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Сюжет второй части никак не пересекается с первой. Актерский состав также сменился. Главные роли в этом сезоне исполнят Кристиан Слэйтер и Аманда Пит.

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает историю домохозяйки Бетти Бродерик, которая убила изменившего ей мужа Дэна и его новую жену спустя несколько лет после развода. Действие этой нашумевшей в США истории разворачивается в конце 80-х годов прошлого века.

Бетти Бродерик, приговоренная судом присяжных к 32 годам заключения за двойное убийство, и поныне отбывает наказание в калифорнийской тюрьме.