Гостиница в центре Риги готова принять всех, кто хочет самоизолироваться

Всем, кто в последнее время вернулся в Латвию из-за рубежа, рекомендуется в обязательном порядке соблюдать 14-дневный карантин. Если вам негде его провести, экс-министр внутренних дел Линда Мурниеце предлагает остановиться в одном из номеров четырехзвездочной гостиницы "Roma", которой она руководит.

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В своем профиле в Twitter она написала: "Мы открыли двери для клиентов, которые хотят самоизолироваться по цене, которую они сами назовут. Среди персонала проведен инструктаж, что надо делать, но, если боитесь, я все сделаю сама. Живу теперь там".

За несколько часов до этого в Facebook она опубликовала откровенный пост о том, что так трудно давно не было. "Последний раз, когда я не знала, что будет дальше, был в 2011 году. Когда я ушла с поста министра внутренних дел. Тогда у меня было двое маленьких детей, кредитные обязательства, неизвестное будущее и только я за него в ответе. Сегодня у меня двое взрослых детей, за которых я по-прежнему несу ответственность. У меня 50 работников, за которых я отвечаю. У меня предприятие и семиэтажное здание со всеми вытекающими последствиями. У меня большой кредит и повседневные платежи предприятия, которые превышают несколько тысяч".

Она честно сказала персоналу гостиницы, что не знает, когда они получат следующую зарплату, потому что доходность сейчас равна нулю. И добавила, что гостиница — их дома, поэтому, если кому-то он нужен, можно остаться.

"Знаете, большинство осталось. Не зная, когда все это закончится. Они просто сказали, что вместе мы с этим справимся. В это время важно быть рядом", — резюмировала Л.Мурниеце.