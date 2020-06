Как будто встретились вживую: Apple запатентовала селфи "на карантине"

Apple получила патент на технологию, позволяющую снимать групповые селфи, но при этом не собираться перед камерой одного смартфона — все участники снимка могут сфотографироваться отдельно, а гаджет самостоятельно объединит их портреты в один общий. Предполагается, что именно такие "селфи на расстоянии" станут актуальными в условиях пандемии и социального дистанцирования.

Apple получила патент на технологию, позволяющую создавать "синтетические групповые селфи", сообщает портал Protocol. Ее смысл заключается в том, что люди, которые живут далеко друг от друга, смогут получить общую фотографию, как будто они действительно встретились вживую.

Как отмечает Protocol, текущая эпидемиологическая ситуация в мире — идеальное время для запуска такой технологии.

Некоторые пользователи могут бояться вступать в тесный контакт со своими друзьями из-за страха заразиться коронавирусом, но при этом нельзя лишать их возможности делать коллективные селфи и публиковать их в свои социальные сети.

Как следует из патента, новая технология будет работать по принципу FaceTime, когда один человек сможет пригласить нескольких своих знакомых стать участником селфи. От каждого пользователя требуется сделать селфи, а затем смартфон самостоятельно расположит все снимки таким образом, как будто их герои находятся в одном месте.

