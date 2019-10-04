Как приблизить искусство к людям? Открыть музей селфи!

В Вене появился новый музей, рассчитанный на любителей "Инстаграма", — посетители смогут создавать собственные произведения искусства и делать яркие красочные селфи. Организаторы надеются привлекать молодежь и видят в подобных интерактивных пространствах будущее музеев.

Музей наполнен интерактивными экспонатами, с которыми можно и подурачиться, и повеселиться. Тут 24 зала — посетители могут фотографироваться на фоне ярких красочных стен. Есть тут и шарики, и стены, украшенные цветами, и блестящие конфетти — все для творческих селфи. Есть даже комната, наполненная едой: ненастоящими кексами и миндальными печеньями-макаронами.

"Молодежь мало и редко ходит в музеи, мы пытаемся преломить тенденцию с помощью социальных сетей", — говорит Петра Шарингер, одна из создателей так называемого "Музея_без_фильтров" (nofilter_museum).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Interaktives Selfie Pop-Up (@nofilter_museum) 20 Сен 2019 в 11:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Interaktives Selfie Pop-Up (@nofilter_museum) 24 Сен 2019 в 10:13 PDT

"Музей_без_фильтров" объединяет несколько учреждений по всему миру, ориентированных на пользователей соцсетей.

Интерес к музею уже выказали крупные бизнесмены. Но идея привлечения к работе музея противоречива из-за риска рекламы и продакт-плейсмента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOEBELL NORDBERG (@loebellnordberg) 3 Окт 2019 в 5:18 PDT

У музея мороженого в США, например, 390 тысяч подписчиков в "Инстаграме". По данным Wall Street Journal, компания, стоящая за этим музеем, оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

Петра Шарингер рассчитывает, что ее музей будут посещать от 300 до 500 человек в день. Примерно такой уровень посещаемости и в других музеях, сделавших ставку на связь с соцсетями. "Это будущее музеев. И смысл, конечно, не только в селфи, но и в том, чтобы хорошо провести время и познакомиться с миром искусства".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Interaktives Selfie Pop-Up (@nofilter_museum) 3 Окт 2019 в 4:06 PDT

""Молодежь предпочитает жить онлайн, а не взаимодействовать с реальным миром. Люди проводят много времени со своими телефонами, поэтому мы пытаемся объединить телефон с чем-то реальным и забавным. Но я не думаю, что наша обязанность — обучать их", — добавляет она.

Музей в Вене открылся на время, но Петра Шарингер и Нильс Пепер рассчитывают поехать с ним в другие города и страны.

Из "Инстаграма" в музеи

Популярность "Инстаграма" у молодежи не первый раз вдохновляет создателей музеев и интерактивных пространств.

В августе в лондонском торговом центре Westfield на западе столицы открылась "Фабрика селфи"", где за 10 фунтов можно сделать необычное селфи. На выбор: ванна, наполненная шариками, розовый слон, огромный плюшевый медведь, несъедобные пончики и даже забегаловка, стилизованная под 50-е.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @urbanxadventurer 29 Авг 2019 в 10:27 PDT

До конца ноября в Брюсселе открыты двери Инстаграм-музея Smile Safari, где посетителям предлагают фотографироваться в разных нарядах.