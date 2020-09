14 сентября 2020года в Нью-Йорке Латвия избрана в Комиссию ООН по положению женщин (United Nations Commission on the Status of Women — UN CSW) на срок с 2021 до 2025 года.

Во время выборов всего были переизбраны 10 из 45 государств-членов Комиссии по положению женщин. Вместе с Латвией избраны также Австрия, Аргентина, Афганистан, Доминиканская Республика, Замбия, Израиль, Индия, Нигерия и Турция.

Комиссия по положению женщин была учреждена в 1946 году и является функциональной комиссией Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ECOSOC). Это главная межправительственная структура, имеющая целью собирать информацию о реальной картине различных аспектов жизни женщин во всем мире и формировать глобальные стандарты в сфере содействия равноправию полов и правам женщин.

Работа комиссии организуется в рамках ежегодной двухнедельной сессии в Нью-Йорке, в которой участвуют государства-члены ООН, организации гражданского общества и представители структур ООН. В ходе сессий участники проводят дискуссии о достигнутом прогрессе по введению Пекинской декларации и Платформы действий, который является наиболее значимым политическим документом в вопросах равноправия полов на международном уровне. В рамках комиссии проходят дискуссии об актуальных вопросах содействия равноправию полов и возможностей женщин, а также разрабатываются тематические резолюции и всеобъемлющие выводы.

Все большее представительство Латвии в структурах международных организаций способствует соблюдению внешнеполитических интересов Латвии и содействует узнаваемости Латвии на международном уровне.

1 января 2020 года Латвия начала трехлетний период работы в Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций (ECOSOC). Латвия в настоящее время избрана также в подструктуру ECOSOC — Комиссию ООН по науке и техники в целях развития.