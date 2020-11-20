Мошенникам понадобится не больше 10 секунд: топ худших паролей 2020 года

Менеджер паролей NordPass составил ежегодный список самых ненадежных секретных комбинаций пользователей интернета. Несмотря на то, что нынешний год вынудил многих переместиться в онлайн, ситуация с пандемией никак не отразилась на сознательности юзеров, которые продолжают беспечно относиться к собственной безопасности. Самые худшие пароли 2020 года — в материале "Газеты.Ru".

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В сети появился список самых плохих паролей, которые выбирали пользователи в 2020 году — такое исследование каждый год публикует компания NordPass. Ненадежность секретных комбинаций определяется частотой их использования, а также простотой подбора для злоумышленников.

Известно, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены и не только используют один и тот же пароль для всех своих аккаунтов, но и игнорируют процедуру его усложнения, выбирая самые очевидные варианты.

В этом году лидером антирейтинга NordPass стал "123456", который в этом году использовали свыше 2,5 млн раз.

На втором месте оказалась "усложненная версия" первого варианта — "123456789", использованный почти миллион раз.

На третьей строчке расположился новичок рейтинга — "picture1".

Остальные места в топ-10 заняли

"password",

"12345678",

"111111",

"123123",

"12345",

"1234567890",

"senha".

За исключением "picture1" все пароли из первой десятки подбираются киберпреступниками менее, чем за 10 секунд, отмечает NordPass.

Сообщается, что люди также часто используют названия групп, фильмов и мультфильмов и других объектов поп-культуры в качестве паролей, однако такие комбинации тоже считаются небезопасными. При этом, как отмечают в NordPass, частое использование подобных паролей может сигнализировать о появлении конкретных трендов в обществе.

"В прошлом году на 184 месте оказался пароль "onedirection". В этом году он вовсе не попал в список. Это может быть вызвано тем, что группа потеряла свою популярность, так как ее участники начали сольную карьеру, а может быть фанаты группы стали более ответственными. В этом году гораздо более распространенными паролями стали "pokemon" и "blink-182" — мы полагаем, что популярность [аниме и группы] сейчас на подъеме", — заявила порталу Motherboard официальный представитель NordPass Патриция Черняускайте.

Она также отметила, что в этом году ощущается влияние пандемии и перехода на удаленный режим работы и учебы. "Мы обнаружили интересный тренд — среднестатистический пользователь теперь использует на 25% паролей больше, чем в начале этого года. Согласно нашему исследованию, сейчас в среднем на одного человека приходится около 100 паролей. Вероятнее всего, что увеличение количества паролей вызвано установкой большего числа приложений, чем обычно, из-за карантина — неважно, относятся ли они к работе, или помогают скоротать время", — сообщила Черняускайте.

Чтобы усилить свою безопасность в интернете, специалисты советуют использовать двухфакторную идентификацию везде, где она является доступной. Идентификация по электронной почте — это неплохо, но с помощью SMS — еще лучше, так как хакеру придется сначала получить доступ к вашему телефону, чтобы завладеть аккаунтом.

Кроме того, не рекомендуется использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов, так как это существенно повышает риск их кражи.

Также необходимо сочетать в комбинации разные регистры букв, использовать цифры и особые символы, чтобы замедлить расшифровку пароля специальными хакерскими программами.

Наконец, необходимо следить за обновлениями безопасности и своевременно устанавливать все появляющиеся патчи.