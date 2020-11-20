Мошенникам понадобится не больше 10 секунд: топ худших паролей 2020 года

Менеджер паролей NordPass составил ежегодный список самых ненадежных секретных комбинаций пользователей интернета. Несмотря на то, что нынешний год вынудил многих переместиться в онлайн, ситуация с пандемией никак не отразилась на сознательности юзеров, которые продолжают беспечно относиться к собственной безопасности. Самые худшие пароли 2020 года — в материале "Газеты.Ru".
В сети появился список самых плохих паролей, которые выбирали пользователи в 2020 году — такое исследование каждый год публикует компания NordPass. Ненадежность секретных комбинаций определяется частотой их использования, а также простотой подбора для злоумышленников.
Известно, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены и не только используют один и тот же пароль для всех своих аккаунтов, но и игнорируют процедуру его усложнения, выбирая самые очевидные варианты.
В этом году лидером антирейтинга NordPass стал "123456", который в этом году использовали свыше 2,5 млн раз.
На втором месте оказалась "усложненная версия" первого варианта — "123456789", использованный почти миллион раз.
На третьей строчке расположился новичок рейтинга — "picture1".
Остальные места в топ-10 заняли
- "password",
- "12345678",
- "111111",
- "123123",
- "12345",
- "1234567890",
- "senha".
За исключением "picture1" все пароли из первой десятки подбираются киберпреступниками менее, чем за 10 секунд, отмечает NordPass.
Сообщается, что люди также часто используют названия групп, фильмов и мультфильмов и других объектов поп-культуры в качестве паролей, однако такие комбинации тоже считаются небезопасными. При этом, как отмечают в NordPass, частое использование подобных паролей может сигнализировать о появлении конкретных трендов в обществе.
"В прошлом году на 184 месте оказался пароль "onedirection". В этом году он вовсе не попал в список. Это может быть вызвано тем, что группа потеряла свою популярность, так как ее участники начали сольную карьеру, а может быть фанаты группы стали более ответственными. В этом году гораздо более распространенными паролями стали "pokemon" и "blink-182" — мы полагаем, что популярность [аниме и группы] сейчас на подъеме", — заявила порталу Motherboard официальный представитель NordPass Патриция Черняускайте.
Она также отметила, что в этом году ощущается влияние пандемии и перехода на удаленный режим работы и учебы. "Мы обнаружили интересный тренд — среднестатистический пользователь теперь использует на 25% паролей больше, чем в начале этого года. Согласно нашему исследованию, сейчас в среднем на одного человека приходится около 100 паролей. Вероятнее всего, что увеличение количества паролей вызвано установкой большего числа приложений, чем обычно, из-за карантина — неважно, относятся ли они к работе, или помогают скоротать время", — сообщила Черняускайте.
Чтобы усилить свою безопасность в интернете, специалисты советуют использовать двухфакторную идентификацию везде, где она является доступной. Идентификация по электронной почте — это неплохо, но с помощью SMS — еще лучше, так как хакеру придется сначала получить доступ к вашему телефону, чтобы завладеть аккаунтом.
Кроме того, не рекомендуется использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов, так как это существенно повышает риск их кражи.
Также необходимо сочетать в комбинации разные регистры букв, использовать цифры и особые символы, чтобы замедлить расшифровку пароля специальными хакерскими программами.
Наконец, необходимо следить за обновлениями безопасности и своевременно устанавливать все появляющиеся патчи.