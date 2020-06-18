Награды "Женщинам в науке" удостоены семь талантливых ученых стран Балтии

17 июня в рамках программы L`ORÉAL Baltic "Женщинам в науке", которая реализуется в сотрудничестве с академиями наук стран Балтии и национальными комиссиями ЮНЕСКО, были названы имена обладательниц награды 2020 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Программа "Женщинам в науке" "L`ORÉAL Baltic" — единственная такого рода программа поддержки женщин-ученых в странах Балтии. Она способствует профессиональному развитию, помогая достигать новых целей и приумножая вклад в науку и общество.

За свой вклад в науку награду в размере 6000 евро в этом году получили Dr.Chem. Ивета Пугаева, Mg.Sc.Ing. Айга Ивдре и Mg.Sc.Chem. Ивита Бите из Латвии, Dr. Рима Будвитите и Mg.Sc. Доминика Дапкуте из Литвы, а также Dr. Маарья Гроссберг и Mg.Sc. Лисандра Менезис из Эстонии.

Ивета Пугаева является ведущим научным сотрудником Научного института безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды "BIOR" и руководителем группы хроматографии его химической лаборатории.

Ивета удостоена награды за разработку новой методологии оценки здоровья населения путем эпидемиологического подхода к составу сточных вод. Этот инновационный метод используется для изучения взаимосвязи между химическим составом сточных вод и различными антропогенными факторами, в первую очередь — привычками населения в питании и употреблении алкоголя и состояния его здоровья. Полученные в рамках проекта данные предоставят полезную и существенную эпидемиологическую информацию об образе жизни жителей Латвии, их пищевых привычках, здоровье и благополучии.

Айга Ивдре — исследователь лаборатории полимеров Латвийского государственного институте химии древесины, которая в настоящее время также учится в докторантуре химических технологий на факультете материаловедения и прикладной химии Рижского технического университета.



Айга Ивдре удостоена награды программы "Женщинам в науке" за исследование возможностей использования побочных продуктов деревообрабатывающей промышленности (древесной пыли от производства подстилки для лошадей и фанеры) для получения наноцеллюлозы и ее применения в полиуретановом пенопласте для криогенной изоляции. В наши дни использование побочных продуктов производства имеет большое значение для улучшения технологических процессов, снижения издержек производства и внедрения принципов более чистого производства.

Исследователю лаборатории оптических материалов Института физики твердых тел Латвийского университета и докторанту по физике материалов Латвийского университета Ивита Бите награда "Женщинам в науке" присуждена за исследование влияния различных методов химического синтеза на морфологические характеристики и физические свойства материалов, например, дефекты собственного вещества и оптические свойства. В результате быстрого развития технологий в последние несколько десятилетий спрос на качественные оксидные наноматериалы, которые производятся при помощи легко адаптируемых методов, выше, чем когда-либо раньше.

Старший исследователь отделения биоэлектрохимии и биоспектроскопии Института биохимии Центра наук о жизни Вильнюсского университета Рима Будвитите получила награду "Женщинам в науке" за исследование взаимодействия между накоплением неправильно свернутых белков и фосфолипидными мембранами, что может помочь в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.

В свою очередь докторант Вильнюсского университета, младший исследователь лаборатории биомедицинской физики Национального института рака Доминика Дапкуте награждена за исследование реакции мезенхимальных и раковых стволовых клеток на наночастицы, что поможет поиску новых возможностей клеточной терапии в онкологии.

Руководитель лаборатории физики оптоэлектронных материалов департамента материалов и технологий окружающей среды Таллинского технического университета Маарья Гроссберг удостоена награды за исследования, нацеленные на разработку новых, устойчивых материалов и технологий по использованию солнечной энергии.

В свою очередь младший исследователь лаборатории биотоплива Технологического института Эстонского университета наук о жизни, докторант инженерных наук Лисандра Менезис награждена за исследование производства биоэтанола второго поколения, используя подход устойчивой экономики замкнутого цикла, что имеет существенное значение для развития эффективных платформ биорафинирования в странах Балтии и перехода на безотходную культуру.

В рамках программы "Женщинам в науке" награды ежегодно присуждаются одной женщине-ученому с докторской степенью в возрасте до 40 лет в каждой из стран Балтии за исследования в области наук о жизни, окружающей среды, физики и инженерных наук, а также по одной награде в Эстонии и Литве и две награды в Латвии докторантам в возрасте до 33 лет. За прошедшие годы награды были удостоены 48 женщин-ученых из Латвии, а с 2017 года, когда программа была расширена на весь Балтийский регион, ее получили шесть ученых из Литвы и шесть из Эстонии.