Найдено решение, что делать с запасами предназначенного для школ молока

В связи c чрезвычайным положением и закрытыми учебными заведениями, не реализуется программа "Школьное молоко", в рамках которой дети три раза в неделю получали по 200 мл молока. Ведущая в Латвии группа молокоперерабатывающих предприятий "Food Union", которая является одним из крупнейших ее участников, жертвует предназначенное для школ молоко 16 тысячам детей из малообеспеченных и многодетных семей по всей Латвии.

Уже на этой неделе более 16 тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей в возрасте от дошкольников до учеников 9-го класса в девяти крупнейших самоуправлениях и краях Латвии получат каждый месячную норму молока или 13 пачек молока "Rasens" (200 мл). Общий объем пожертвованного продукта в денежном эквиваленте составляет более 100 тысяч евро.

"С момента, когда из-за ограничения распространения Covid-19 закрыты учебные заведения, дети, к сожалению, не получают обычную ежедневную порцию молока, которое мы обеспечивали через программу "Школьное молоко". В результате у нас образовался запас в объеме 43 тонн или 215 тысяч пачек школьного молока "Rasens". Как ответственный производитель и крупнейший участник программы "Школьное молоко", мы создали возможность при поддержке самоуправлений обеспечить молоком по крайней мере 16 тысяч детей из менее обеспеченных семей, столь необходимым в процессе роста и развития", — рассказал Нормунд Станевич, руководитель "Food Union" в Европе.

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"Мы хотим выразить особую благодарность всем самоуправлениям и краям, которые откликнулись, а именно работникам социальных служб и управлений образования Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы, Вентспилса, Резекне, Валмиеры, Огре и Екабпилса за оперативное участие и сотрудничество в доставке продукта каждому ребенку", — добавил Нормунд Станевич.

Молоко "Rasens" получат и далее доставят детям:

Даугавпилс

Социальная служба Даугавпилсского городского самоуправления

Социальная служба Даугавпилсского самоуправления

Екабпилс

Управление образования Екабпилса

Управление образования Екабпилсского края

Резекне

Социальная служба Резекненской городской думы

Социальная служба самоуправления Резекненского края

Лиепая

Управление образования Лиепаи

Вентспилс

Управление образования города Вентспилса

Управление образования Вентспилского края

Валмиера

Самоуправление города Валмиеры

Огре

Управление образования Огрского края

Елгава

Управление образования города Елгава

Управление образования Елгавского края

Рига