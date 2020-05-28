Найдено решение, что делать с запасами предназначенного для школ молока

В связи c чрезвычайным положением и закрытыми учебными заведениями, не реализуется программа "Школьное молоко", в рамках которой дети три раза в неделю получали по 200 мл молока. Ведущая в Латвии группа молокоперерабатывающих предприятий "Food Union", которая является одним из крупнейших ее участников, жертвует предназначенное для школ молоко 16 тысячам детей из малообеспеченных и многодетных семей по всей Латвии.
Уже на этой неделе более 16 тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей в возрасте от дошкольников до учеников 9-го класса в девяти крупнейших самоуправлениях и краях Латвии получат каждый месячную норму молока или 13 пачек молока "Rasens" (200 мл). Общий объем пожертвованного продукта в денежном эквиваленте составляет более 100 тысяч евро.
"С момента, когда из-за ограничения распространения Covid-19 закрыты учебные заведения, дети, к сожалению, не получают обычную ежедневную порцию молока, которое мы обеспечивали через программу "Школьное молоко". В результате у нас образовался запас в объеме 43 тонн или 215 тысяч пачек школьного молока "Rasens". Как ответственный производитель и крупнейший участник программы "Школьное молоко", мы создали возможность при поддержке самоуправлений обеспечить молоком по крайней мере 16 тысяч детей из менее обеспеченных семей, столь необходимым в процессе роста и развития", — рассказал Нормунд Станевич, руководитель "Food Union" в Европе.
"Мы хотим выразить особую благодарность всем самоуправлениям и краям, которые откликнулись, а именно работникам социальных служб и управлений образования Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы, Вентспилса, Резекне, Валмиеры, Огре и Екабпилса за оперативное участие и сотрудничество в доставке продукта каждому ребенку", — добавил Нормунд Станевич.
Молоко "Rasens" получат и далее доставят детям:
Даугавпилс
- Социальная служба Даугавпилсского городского самоуправления
- Социальная служба Даугавпилсского самоуправления
Екабпилс
- Управление образования Екабпилса
- Управление образования Екабпилсского края
Резекне
- Социальная служба Резекненской городской думы
- Социальная служба самоуправления Резекненского края
Лиепая
- Управление образования Лиепаи
Вентспилс
- Управление образования города Вентспилса
- Управление образования Вентспилского края
Валмиера
- Самоуправление города Валмиеры
Огре
- Управление образования Огрского края
Елгава
- Управление образования города Елгава
- Управление образования Елгавского края
Рига
- Рижский городской детско-юношеский центр
- Дневные центры ухода для детей и семей
- Места временного проживания
- Кризисные центры
- Суповые кухни