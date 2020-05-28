Найдено решение, что делать с запасами предназначенного для школ молока
Foto: Publicitātes attēls

В связи c чрезвычайным положением и закрытыми учебными заведениями, не реализуется программа "Школьное молоко", в рамках которой дети три раза в неделю получали по 200 мл молока. Ведущая в Латвии группа молокоперерабатывающих предприятий "Food Union", которая является одним из крупнейших ее участников, жертвует предназначенное для школ молоко 16 тысячам детей из малообеспеченных и многодетных семей по всей Латвии.

Уже на этой неделе более 16 тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей в возрасте от дошкольников до учеников 9-го класса в девяти крупнейших самоуправлениях и краях Латвии получат каждый месячную норму молока или 13 пачек молока "Rasens" (200 мл). Общий объем пожертвованного продукта в денежном эквиваленте составляет более 100 тысяч евро.

"С момента, когда из-за ограничения распространения Covid-19 закрыты учебные заведения, дети, к сожалению, не получают обычную ежедневную порцию молока, которое мы обеспечивали через программу "Школьное молоко". В результате у нас образовался запас в объеме 43 тонн или 215 тысяч пачек школьного молока "Rasens". Как ответственный производитель и крупнейший участник программы "Школьное молоко", мы создали возможность при поддержке самоуправлений обеспечить молоком по крайней мере 16 тысяч детей из менее обеспеченных семей, столь необходимым в процессе роста и развития", — рассказал Нормунд Станевич, руководитель "Food Union" в Европе.

Найдено решение, что делать с запасами предназначенного для школ молока
Foto: Publicitātes attēls

"Мы хотим выразить особую благодарность всем самоуправлениям и краям, которые откликнулись, а именно работникам социальных служб и управлений образования Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы, Вентспилса, Резекне, Валмиеры, Огре и Екабпилса за оперативное участие и сотрудничество в доставке продукта каждому ребенку", — добавил Нормунд Станевич.

Молоко "Rasens" получат и далее доставят детям:

Даугавпилс

  • Социальная служба Даугавпилсского городского самоуправления
  • Социальная служба Даугавпилсского самоуправления

Екабпилс

  • Управление образования Екабпилса
  • Управление образования Екабпилсского края

Резекне

  • Социальная служба Резекненской городской думы
  • Социальная служба самоуправления Резекненского края

Лиепая

  • Управление образования Лиепаи

Вентспилс

  • Управление образования города Вентспилса
  • Управление образования Вентспилского края

Валмиера

  • Самоуправление города Валмиеры

Огре

  • Управление образования Огрского края

Елгава

  • Управление образования города Елгава
  • Управление образования Елгавского края

Рига

  • Рижский городской детско-юношеский центр
  • Дневные центры ухода для детей и семей
  • Места временного проживания
  • Кризисные центры
  • Суповые кухни
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