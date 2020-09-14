Опрос Swedbank: во время учебы молодежь в большой мере полагается на финансовую поддержку родителей

Cтуденты Латвии часто полагаются на финансовую поддержку своих родителей или родственников — для покрытия и повседневных потребностей, и расходов на обучение, свидетельствуют данные опроса Swedbank.

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Родители почти половины (46%) студентов помогают погасить расходы на обучение, несмотря на то, что часть расходов студенты стараются погасить сами (49%). В свою очередь 60% студентов получают финансовую поддержку от родителей для обеспечения повседневных потребностей, хотя почти такая же часть студентов (58%) сами получают доходы, работая параллельно учебе.

Следует отметить, что большей части (82%) студентов родители оказывают и косвенную финансовую поддержку, например, доставляя продукты питания, бытовые вещи и т.п. Почти половине (48%) это позволяет уменьшить свои расходы на сумму от 20% до 30%.

"Данные опроса показывают, что хотя 23% студентов параллельно учебе работают на полную ставку, а еще столько же — на неполную, финансовая поддержка родителей во время учебы очень важна и тем молодым людям, которые получают высшее образование бесплатно, и тем, кто покрывает расходы самостоятельно. В целом можно сказать, что жизнь студента — один из самых дорогих этапов, с которыми родители сталкиваются в воспитании детей. То, что расходы растут вместе с ребенком, осознают все больше родителей, поскольку в течение последних лет существенно выросло число тех родителей, которые создают накопления на будущее ребенка. Самые популярные цели создания подобного накопления — покрытие расходов на образование, совершение крупных покупок, например, приобретение первого автомобиля, а также финансовый резерв, который дает ощущение дополнительной уверенности и стабильности", — указывает эксперт сферы накоплений Swedbank Карина Рокьяне.

Ежемесячные доходы каждого третьего студента не превышают 300 евро

Объем доходов, которые доступны студенту в Латвии для обеспечения повседневных потребностей, очень различается, свидетельствуют данные опроса. Каждому третьему, или 34% надо обходиться 300 евро в месяц, и чаще всего это получающие степень бакалавра. Размер доступных каждому пятому (22%) студенту денежных средств колеблется от 300 до 500 евро в месяц, в свою очередь, для 17% эта сумма составляет до 700 евро в месяц (чаще всего это студенты магистратуры).

Остроту картины намечает тот факт, что 20% студентов каждый месяц сталкиваются с нехваткой денег, а 19% — каждый второй, третий месяц. Чаще всего в такую ситуацию попадают только начавшие студенческий путь и не работающие параллельно учебе. В таких ситуациях молодые люди уменьшают свои повседневные траты (53%) или просят деньги у родителей (52%). У трети для таких случаев имеются свои накопления.

Наибольшие расходы — продукты питания и жилье

Как и в случае доходов, размер расходов очень различается, однако чаще всего не превышает 500 евро в месяц. Главные позиции расходов у студентов — продукты питания и жилье. На это в среднем в месяц отводится соответственно 110 и 104 евро. Далее следуют расходы на развлечения и культурные мероприятия — в среднем 51 евро, приобретение одежды и обуви — в среднем 42 евро, а также расходы на общественный транспорт — в среднем 34 евро в месяц. Кроме того, примерно 20 евро ежемесячно направляются на погашение обязательств (например, кредитных), а также на различные учебные материалы. В свою очередь, в среднем 16 евро в месяц студенты выделяют на медицинские расходы и поддержание домохозяйства.

Интересно, что наибольшим сюрпризом для студентов, живущих отдельно от родителей, оказались расходы на продукты питания — 54% планировали, что они будут меньше, чем оказалось по факту. Кроме того, студенты надеялись и на меньшие траты на коммунальные платежи (27%), а также на необходимые для быта вещи (16%). Именно дороговизну жизни и недостаточный размер финансовых средств студенты упоминают как главную причину, мешающую им начать самостоятельную жизнь.

Накопление на будущее

С учетом круга потребностей, имеющихся у молодых людей при начале самостоятельной жизни, в том числе при получении высшего образования родители все больше осознают необходимость создавать накопление на будущее детей. Так, в течение последних пяти лет в два раз вырос удельный вес родителей, которые начали использовать решение Накопление на будущее ребенка, свидетельствуют обобщенные Swedbank данные. Чаще всего родители на эту цель направляют от 30 до 50 евро в месяц.

"Способы накопления денег отличаются, и каждая семья может выбрать самый подходящий для этой семьи и ее потребностей. Если родители заблаговременно хотят начать копить деньги, которые будут предназначены, например, для образования ребенка, сумма, которую можно накопить, если начать это делать в год рождения ребенка, окажется вовсе не маленькой. Например, направляя ежемесячно на накопление 35 евро, до достижения ребенком совершеннолетия можно накопить сумму в размере 10 000 евро для покрытия будущих финансовых потребностей ребенка. Имея подобное накопление, сейчас есть возможность погасить расходы на получение степени бакалавра в Латвии, что в среднем обходится от 6000 до 8000 евро, или же, если молодой человек получил бюджетное место, сумма будет значительной поддержкой для покрытия повседневных финансовых потребностей", — отмечает Карина Рокьяне.