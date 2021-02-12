Открытие: женщины лучше читают мысли других людей

Как передает портал MEDdaily со ссылкой на Medical Express университеты Бата, Кардиффа и Лондона разработали систему оценки, позволяющую узнать, насколько хорошо люди понимают, что на самом деле думают другие. И, оказалось, женщины в целом лучше читали мысли других людей или ставили себя на их место.

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Исследователи говорят, что у всех людей разные способности к чтению мыслей. Тот факт, что не все из нас умеют читать мысли, может вызывать проблемы, особенно для людей с аутизмом. Ученые представили тест, который основан на данных более 4000 человек с аутизмом и без. Способности к чтению мыслей оценивались по шкале от 4 до 16. Средний бал в рамках исследования составил 12-13.

В рамках теста предлагалось ответить на вопросы в формате "полностью не согласен", "немного не согласен", "немного согласен" и "полностью согласен". Было четыре вопроса: "Мне легко встать на место другого", "Иногда мне трудно посмотреть на вещи глазами другого", "Иногда я пытаюсь лучше понять друзей, представляя, как ситуация выглядела бы с их точки зрения", "Обычно я понимаю точку зрения другого, даже если она отличается от моей".

И женщины лучше справлялись с тестом. По словам ученых, важно отделить способность к чтению мыслей от сочувствия. Чтение мыслей относится к пониманию того, что думают другие люди, а сочувствие — это все о понимании того, что чувствуют другие. Данные процессы задействуют разные мозговые сети.