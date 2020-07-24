Почему важно защищать информацию о себе в соцсетях и как это сделать

Хотя вопрос кражи данных и мошенничества в интернете является часто обсуждаемой темой, в целом пользователи до сих пор легкомысленно относятся к тому, что самостоятельно распространяют информацию о себе и близких в социальных сетях, что ставит под угрозу как личные данные, так и данные других.

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Чаще всего люди делятся личной информацией слишком много, совершая следующие действия:

публикуя интимную информацию об отношениях, друзьях, семье или личных вещах;

используя социальные сети для выражения своих эмоций;

публикуя личные фотографии и видео;

регулярно отмечаясь в посещенных местах (checking in);

регулярно показывая, чем вы занимаетесь несколько раз в день;

публикуя слишком много фотографий и информации о детях.

Согласно региональному опросу, проведенному Kaspersky в рамках кампании "Цифровое похмелье" (Digital Hangover), 39% респондентов в Латвии имеют общедоступный профиль на Facebook. Риск возрастает, если учесть, что в среднем 49% респондентов признают, что время от времени публикуют информацию о местах, где они были.

"Когда мы открыто делимся доступом к нашей цифровой жизни, мы оставляем цифровые следы и позволяем многое о себе узнать. Это можно сравнить с прогулкой на улице в голом виде без какой-либо защиты, предоставляя доступ к себе не только знакомым людям, но и незнакомцам, у которых могут быть злые намерения или нестабильная психика. Это угрожает нам и провоцирует ситуации, которые могут иметь печальные последствия в нашей жизни", — объясняет руководитель Kaspersky в странах Балтии Андис Штейнманис.

Кроме того, публикация слишком большого объема личной информации в интернете может привести к опасной ситуации. Фактически, 50% латвийцев признают, что, когда они что-то публикуют, они обычно даже не замечают, что без их согласия было отмечено их местоположение.

Чтобы в такой ситуации обезопасить вашу жизнь в цифровой среде, Kaspersky рекомендует следовать советам, которые помогут позаботиться о вашей конфиденциальности в интернете и избежать чрезмерной публичности.

1. Создавайте личные профили в социальных сетях и избегайте чрезмерной публичности и открытости. Старайтесь не публиковать слишком много личной информации в своих профилях. Данные, которые вы публикуете, могут показаться незначительными, но они могут помочь преступникам украсть вашу личность или создать схему мест, которые вы посещаете. Кроме того, чтобы повысить вашу конфиденциальность в интернете, предоставляйте доступ лишь небольшой группе своих друзей.

2. Отключите услугу определения местоположения. В наши дни камера, фоторедактор и услуги, которыми вы используетесь для публикации фотографий, обобщают информацию о вас, например, о том, где была сделана конкретная фотография.

3. Уделяйте больше внимания хранению компрометирующих фотографий и видео. В интернете чрезвычайно важна личная репутация и репутация пары, поэтому

будьте осторожны при использовании специальных ресурсов для хранения фотографий, особенно если речь идет об изображениях компрометирующего характера. Помните, что ваши фото- и видеоматериалы могут быть использованы против вас, если они попадут в руки злоумышленников.

4. Соблюдайте осторожность при использовании сети Wi-Fi. Если вы подключаетесь к беспроводным сетям, убедитесь, что информация защищена. Если вы используете виртуальную частную сеть, вся информация в этой сети будет защищена.

5. Используйте надежные решения безопасности. Установите антивирусное программное обеспечение на ваше мобильное устройство, которое защитит вас от возможных атак, которые могут поставить под угрозу ваши данные или пароли.