Посуда напрокат: придуман способ, как пообедать без ущерба для экологии

Еда на вынос — популярный способ пообедать или перекусить, нередко прямо на ходу. Удобно, практично, быстро, но далеко неэкологично, поскольку еда в упаковке означает, к сожалению, и горы одноразовой посуды — бумажной, пластиковой, из пенопласта. Есть, конечно, и приверженцы собственной тары. Но далеко не каждый готов носить такой дополнительный груз, а вот взять упаковку из легкого материала напрокат, как предлагают основатели стартапа в Кельне, вполне. Подробнее рассказывает Deutsche Welle.

Bowlsharing — "поделись" миской

Сегодня можно совместно пользоваться офисом, квартирой, машиной, велосипедом, самокатом. В знак бережного отношения к природе на прокат можно взять кофейную кружку и тем самым ощутимо сократить количество отходов в виде одноразовых стаканчиков. Теперь, благодаря энтузиазму молодых предпринимателей из Кельна Тима Брекера, Свена Виттхефта и Фабиана Бартеля, настал черед и для посуды.

Основатели стартапа Vytal ввели в обиход систему аренды мисок — Bowlsharing. "Гастрономам мы предлагаем упаковывать еду в посуду из качественного пластика, ее можно использовать минимум 200 раз", — рассказывает Свен Виттхефт в интервью DW. Еду в практичных термостойких мисках со стопроцентно герметичными крышками можно замораживать или разогревать в микроволновой печи, а мыть тару — в посудомоечной машине, перечисляет он преимущества нового продукта. В отличие от уже известной в Германии системы аренды кофейных кружек (Cupshering. — Ред.), для клиентов этот сервис совершенно бесплатный, подчеркивает Свен Виттхефт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Smart & Sustainable Packaging (@vytal_global) 24 Фев 2020 в 7:24 PST

Vytal был основан в июне 2019 года, а уже в феврале 2020 года назван лучшим стартапом года. Такую высокую оценку он получил от экспертов Исследовательского института EHI и международной организации GS1 Germany. Смелый проект, призванный решить насущную проблему загрязнения планеты, стал обладателем и Научной премии (Wissenschaftspreis).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Smart & Sustainable Packaging (@vytal_global) 19 Май 2020 в 6:09 PDT

"Сегодня у нас есть более 50 партнеров в различных городах Германии — в Кельне, Дюссельдорфе, Бонне, Мюнхене, Берлине. И с каждым днем количество желающих сотрудничать с нами растет", — говорит Свен Виттхефт. В чем же секрет успеха? "Простое и легкое в освоении — как для партнеров, так и для клиентов — приложение, а также готовность, отказаться от лишнего мусора", — считает он.

Приложение напомнит

С помощью приложения на смарфтоне или карточки Vytal ведется учет выданной напрокат посуды, снабженной специальным кодом. Ее лишь нужно вовремя, в течение двух недель, сдать в одном из приемных пунктов (в ресторане, столовой, кафе, в супермаркете). Мыть миски вовсе не обязательно — это сделает партнер стартапа.

"С момента покупки еды начинается отсчет времени, отведенного на возврат взятой напрокат многоразовой "упаковки", а об истечении срока клиенту напоминает приложение", — поясняет Свен Виттхефт. Если же пользователь не вернет миску через две недели, она будет считаться проданной: заплатить тогда придется 10 евро. Но случается это редко: доля невозвращенной в срок посуды — меньше 2 процентов, утверждает молодой предприниматель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Smart & Sustainable Packaging (@vytal_global) 22 Янв 2020 в 8:47 PST

Забота об окружающей среде не отошла на задний план и во время пандемии коронавируса. Напротив, многоразовое использование упаковки приобрело еще более важное значение, уверен молодой предприниматель. "Владельцы закрытых во время карантина ресторанов могут, экономя на упаковочном материале и соблюдая все меры предосторожности, по-прежнему снабжать своих клиентов едой", — рассуждает Свен Виттхефт.

Шеринг-экономика — модель будущего

Идея Bowlsharing пришлась по душе и Rebowl — это новая платформа известного стартапа Recup. С января 2020 года Rebowl предлагает желающим опробовать экспериментальную тару под залог (10 евро) — универсальную миску для транспортировки холодных и горячих блюд. Новый проект запущен в крупных городах Германии, но в скором времени его планируют расширить и внедрить повсеместно, как сообщается на сайте стартапа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RECUP (@recup2go) 8 Янв 2020 в 7:20 PST

Экономика совместного потребления, так называемая "шеринг-экономика" наращивает темпы роста, в этом уверен не только соучредитель стартапа Vytal Свен Виттхефт. По его словам, использовать посуду многоразового потребления уже сейчас готовы 75 процентов клиентов общепита.

В планах на будущее команды Vytal, состоящей сегодня из 10 энтузиастов, — разработка системы поощрения постоянных клиентов. Например, после десятикратного использования мисок, клиент получает скидку или бесплатный напиток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Smart & Sustainable Packaging (@vytal_global) 27 Янв 2020 в 6:35 PST

"Мы уже сейчас ориентируемся на то, что в скором будущем превратится в норму: использование многоразовой посуды станет таким же естественным, как сегодня упаковка из одноразовой посуды", — уверен он.