Психолог, блогер Woman Елена Сидорова представит 17 сентября свою книгу и расскажет, как стать счастливой

17 сентября в 19:00 в книжном магазине MNOGOKNIG у всех желающих будет возможность лично познакомиться с автором рубрики DELFI Woman "Школа счастья", многодетной мамой, практикующим педагогом-психологом Еленой Сидоровой. Она представит свою первую книгу "Счастливая я. Как полюбить себя и жить в гармонии".

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Большую часть своей жизни Елена провела в России. Когда семья решила сменить место жительство, то Латвии в списке возможных стран даже не было. Все изменила встреча с историком моды Александром Васильевым.

Рассказывая Woman историю своей жизни, Елена предельно откровенна — она никогда не видела своего биологического отца, на ее долю выпали сложные отношения с мамой, позднее пришлось пережить предательство в личной жизни. Но помимо препятствий и боли, которую то и дело приходилось преодолевать, было много хорошего. Подробнее ее историю мы рассказывали здесь.

В ходе мероприятия 17 сентября вы сможете узнать психолога о том, как пережить развод с тремя детьми на руках, пройти множество жизненных кризисов, но сохранить доброе сердце и приумножить любовь к жизни.

Также будет возможность задать интересующие вопросы и приобрести книгу с автографом и авторскими иллюстрированными открытками.

Вход свободный.