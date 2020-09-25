Раз в месяц Riga Plaza приглашает на лекции молодых и будущих мам

В центре моды и развлечений "Rīga Plaza" в сотрудничестве с "Māmiņu klubs" каждый месяц будет проходить мероприятие для молодых и будущих мам. Родители смогут посетить лекции, познакомиться с новинками детских товаров, поделиться опытом, а также принять участие в конкурсах и выиграть ценные призы.

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Первое мероприятие состоялось 23 сентября. У посетителей была возможность познакомиться с ведущей передачи "Māmiņu klubs" Рутой Двинской, пополнить свои знания о стволовых клетках, здоровье глаз и зрении детей, узнать, можно ли начинать процесс закаливания ребенка осенью, получить дельные советы, которые помогут на пути к облегчению родов, а также рекомендации по физической активности матери в послеродовой период.

""Завтрак мамочек" — это место, где можно получить новые знания, узнать об актуальных детских товарах, поучаствовать в мероприятиях и пообщаться, встретившись с другими родителями. Набор лекций и партнеров выбран не случайно — темы охватывают период беременности и роды, первые годы жизни малыша, и мы также говорим о том, как не забыть о своих потребностях, когда становишься мамой", — говорит представитель объединения родителей "Māmiņu klubs" Кристина Дамшкалне.

Во время образовательных мероприятий каждый месяц будут обсуждаться темы, связанные со здоровьем детей и семьи, здоровой беременностью и материнством. Информацию и поддержку молодым родителям предоставят специалисты и эксперты в различных сферах. Следить за информацией о планируемых мероприятиях, их программе и регистрации вы можете здесь.

Все мероприятия бесплатны и открыты как для будущих мам, так и для мамочек с детьми, а также пап и других членов семьи.

Мероприятия также включают в себя развлекательные игры для детей разных возрастов.

Во время всех мероприятий будут предоставлены пункты дезинфекции для безопасного проведения мероприятия, а также будут соблюдены требования эпидемиологической безопасности по снижению распространения Covid-19.