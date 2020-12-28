"Рижские съедобные сказки" — познавательно, увлекательно и вкусно

У автора первой в Латвии персонализированной детской книги "Морские приключения Дельфа и его команды" и сборника сказок "Герой земляничной поляны" Елены Cкуратовой в канун Рождества 2020 года в издательстве Zvaigzne ABC вышла третья книга "Rīgas ēdampasakas". На русском языке она тоже появится, но чуть позже. Это не только сборник вкусных сказок, приправленных воздушными иллюстрациями, но и довольно простых рецептов, которые порадуют всю семью.

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DELFI Woman уже рассказывал историю рижанки Елены Скуратовой, которая в очередной раз доказывает, что рождение детей мотивирует женщину пересмотреть свою профессиональную жизнь и позволить себе делать то, что хочется. Например, сочинять стихи и сказки, которые помогают детям обретать новые знания. В глубине души Елена мечтает о том, что когда-нибудь по одной из ее сказок будет снят мультфильм или поставлен спектакль в Кукольном театре.

Во время второго декрета она придумывала сказки для старшей дочери, которая была главной слушательницей, вдохновительницей, а иногда и героиней. Тогда же после нескольких городских историй-зарисовок родилась идея вкусных, хрустящих сказок про Ригу. "Идея сказок и рецептов с иллюстрациями достопримечательностей и историческими заметками показалась мне очень вдохновляющей. Я представляла себе эту книгу как замечательный сувенир для рижан и для гостей, создавая ее с огромной любовью", — подчеркивает Елена.

Воплощение мечты стало отчасти возможным благодаря конкурсу Rīgas Drosmes Grants, победительницей которого она стала в прошлом году.

Книга написана на русском языке и переведена на латышский язык. Однако так сложилось, что латышская версия уже издана и первой появилась на прилавках книжных магазинов, а русская версия находится на финальной стадии подготовки.

Рижские съедобные сказки — это калейдоскоп городских легенд и поучительных вымышленных историй, объясняет Елена.

Это необычное погружение в жизнь города, его праздники и историю, знакомство с которыми можно продолжить на кухне, готовя вместе с детьми одно из лакомств со страниц книги. Она уверена, что книга станет отличным подарком и сувениром как для детей, так и для взрослых — всех, кто любит сказки, лакомства и, конечно же, Ригу.