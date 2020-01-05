Рождественские сны: что значат и как их понимать?

Первый месяц Нового года воистину можно назвать волшебным: в этот период можно гадать, мечтать и видеть сны — откровения. Словно рождественская звездочка, они могут указать путь, в каком направлении стоит двигаться в предстоящем году.

Гори-гори моя звезда!

Библейский сюжет о рождении Иисуса и о том, что путь к месту нахождения младенца и Марии волхвам указала появившаяся в небе яркая звезда, известен всем. Для кого-то это святая истина, кто-то сомневается в достоверности истории.

Но даже самые ярые атеисты в глубине души, наверняка, верят, что где-то существует некая сила, которая может помочь в трудную минуту, может указать путь куда двигаться — его личная путеводная звезда. Именно поэтому мы каждый раз поднимаем голову и с вдохновением взираем в темное небо, усеянное множеством ярких огней.

С точки зрения психологии, звезда может выражать возвышенные представления о себе как о части вселенной, некую избранность. Не зря же наиболее ярких личностей мы называем звездами.

"Однажды приснилось, будто выхожу на улицу и вижу небо все в звездах. Но внимание привлекает одна — особо яркая. От нее идет такой сильный свет, как от луны иногда бывает светлая дорожка. И во сне я думаю, что мне надо успеть загадать желание… Столько лет прошло, а сон до сих пор помню", - вспоминает Элина.

Действительно, это необычный сон. Вам явилась ваша путеводная звездочка. Есть такая легенда, что в звездах запечатлены "копии" всех существ на земле, звезда отражает судьбу человека и его предназначение. Если снится яркое небесное явление, можете воспринимать это как знак свыше — в этом сновидении, скорее всего, откроется тайна личного предназначения или какая-нибудь великая идея. Следует быть внимательным к тем шансам, которые появляются наяву, чтобы не упустить свою удачу.

Приснилась во сне яркая звезда — ждите успеха во всех начинаниях, но если свет горит слабо или гаснет — это не к добру. Погасшие звезды могут означать неудачу в делах или потерю себя, своего внутреннего света.

Ночь, темное время суток во сне — наяву означают состояние неясности и потерянности. Когда на небе зажигается звезда, значит, появляется надежда и свет, ситуация вскоре разрешится.

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Также приснившиеся звезды могут означать некие награды или подарки судьбы: тогда в грезах вы находите звездочку где-то в траве или случайно обнаруживаете в своей ладошке. Если во сне вы испытываете радость, то и наяву ждите приятных сюрпризов.

Падающая звезда во сне — в реальности может означать вспышку озарения или воспоминание о кратком моменте удовольствия. Считается, что когда видишь падающую звезду нужно загадывать желание, но во сне все немного иначе: все зависит от ваших эмоций. Когда упавшая звезда вызывает сожаление, ее хочется вернуть на небо — возможны потери или ощущение, что вы не на высоте.

Небо в "алмазах" в жизни предвещает изобилие, необыкновенную радость.

Летать среди звезд — особое состояние одухотворенности. Но может передавать отрыв от реальности, который грозит обернуться в жизни разочарованием.

Звезда отражается в воде — может означать душевную тоску и разочарование. Если вода при этом прозрачная, а во сне вы не испытываете никаких отрицательных эмоций, значит, готовы отпустить значимые для вас отношения, амбиции или достижения.

Пятиконечная (пентаграмма) звезда — самый древний в мире символ, означает совершенного человека, гармонию и здоровье, защиту от злых сил, союз неба и земли. Явившись во сне, пятиконечная звездочка напомнит о пяти добродетелях Христа, которые необходимы для развития личности: это любовь, мудрость, истина, справедливость и доброта. Возможно, в реальной жизни вы забыли о них или это то, что необходимо вам в данный период.

Восьмиугольная звезда (вифлеемская) — символизирует сотрудничество Бога и человека. Если она приснилась во сне, значит, звезды благосклонны к вам и некая сила сейчас с вами.

Начать сначала

Если сон, содержащий все вышеперечисленное, приснился в ночи перед Рождеством или Крещением, это особое благословение. Но знаковые сны могут прийти и после праздников, и в течение всего первого месяца года. Весь январь можно считать особенным — название месяца связано с именем древнеримского божества Януса ("януарис" с латинского значит январь) — повелителя всех входов и выходов, владыки начинаний и первых шагов. Не зря же с Нового года мы стремимся начать новую жизнь — самое время! Кстати, мечтать и загадывать желания можно также весь месяц.

Символом Януса и прохода в новую жизнь считались арки и ворота. Когда во сне вы проходите через калитки, арочки и даже подземные переходы — вы делаете шаги к изменениям, входите в новую ситуацию, а, возможно, круто меняете свою судьбу.

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Под Рождество принято гадать, а ложась спать загадывать желание: что приснится, то и сбудется. Однако язык снов остается символическим, и увидеть картину будущего в явном виде практически невозможно: она будет преобразованы в образы и символы. Если сюжет сна выглядит привлекательно, а настроение после пробуждения хорошее, то и прогноз обещает быть добрым. К хорошим знакам можно отнести все, что касается природы — красивые пейзажи, чистая вода, источник или фонтан, зеленый цвет, сочные фрукты и солнце.

Вызвать вещие сны перед Рождеством помогут определенные настройки и волшебные действия: задайтесь вопросом, который вас волнует, мысленно проговорите его перед сном. Если хотите увидеть своего суженного во сне или гадаете на любовь, выпейте на ночь чай из бутонов розы.

Под подушку можно положить мешочки из натуральных тканей: в круглый или квадратный лоскут заверните нужные цветки или травы, свяжите их лентой, мысленно задайте вопрос. В этом вам помогут: ароматный жасмин, акация, цветки календулы. Для спокойного сна выбирайте другие травы: лаванду, мяту, валериану или ромашку.