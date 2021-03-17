Смайлики, англицизмы и отсутствие знаков долготы: цифровые технологии изменили стиль письма 55% жителей Латвии
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Более половины (55%) жителей Латвии признают, что цифровые технологии изменили их стиль письма и они чаще используют смайлики и англицизмы, а также не обращают внимания на использование знаков долготы, смягчающих знаков и знаков препинания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного оператором мобильной связи "Tele2".

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Тем, что цифровые технологии изменили стиль письма, обеспокоены 47% респондентов, в основном это люди старше 40 лет, тогда как мнения молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет расходятся.

"Обычно люди старшего поколения считают, что так, как они делали какие-то вещи раньше, было правильно, а то, как они поступают сейчас — нет. Например, в начале 20-го века люди писали перьями. Затем в школах стали появляться ручки — перьевые, и учителя пытались бороться с ними, настаивая на том, что это может испортить почерк, и ученики не научатся правильно писать. Потом стали широко использоваться ручки, но учителя требовали, чтобы ученики писали перьевыми ручками, а не шариковыми. Аргумент был тот же, что и раньше — таким образом красиво написать нельзя. Теперь пришли современные технологии, которые стали доминировать в письме, а аргументы, объясняющие, почему это плохо, не изменились", — говорит социальный антрополог Клавс Седлениекс.

Опрос также показал, что, по мнению жителей Латвии, использование технологий способствует развитию ряда важных навыков:

  • обработка огромного количества информации (61%),
  • общение (39%),
  • языковые навыки (24%),
  • креативность (19%),
  • стратегическое мышление (18%).

Чем выше уровень образования у людей, тем чаще они говорят о том, что технологии облегчают обработку огромных объемов информации. По сравнению с другими возрастными группами молодые люди более уверены в том, что технологии способствуют обработке огромных объемов информации, языковым навыкам, смелости, самокритике и разрешению конфликтов. Молодые люди также чаще говорят о преимуществах технологий, чем другие общественные группы.

"Эксперты единодушно утверждают, что в эпоху технологий мы не слишком хорошо справляемся с объемом информации. Наша нервная система становится беспокойной и усталой, пытаясь отвечать на бесчисленные раздражители, которые предлагаются при использовании гаджетов. Второй аспект — мы очень многое просматриваем, но способны ли мы это понять, углубиться, запомнить эту информацию и использовать ее позже? Неврологи отмечают, что разные нейронные узлы выполняют различные функции — когда мы смотрим и ищем, подключаются другие узлы, чем когда мы пытаемся понять и интегрировать информацию, чтобы она "осела" в нашем мозгу как реальное знание. И, чтобы переключиться на этот режим мышления, при котором информация собирается и понимается, нужны 23 минуты. Это время, чтобы посидеть и подумать, развернуть ассоциативные связи, тем самым сохраняя полученную информацию. Это парадокс — с одной стороны, технологии предлагают возможность осваивать бесконечное количество информации, но с другой стороны, действительно ли мы способны обрабатывать ее качественно и осознаем, как это делать? Есть ли у нас эти 23 минуты в день, чтобы обдумать то, что мы прочитали в цифровой среде?", — призывает задуматься клинический психолог и психолог здоровья Индра Майоре-Душуле.

Опрос проводился в январе этого года оператором мобильной связи "Tele2" совместно с "Norstat" провел опрос, в котором участвовал 1001 респондент.

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Дети и гаджеты Дети и родители Новые технологии
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