Старшеклассников приглашают принять участие в Большой евровикторине
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Второй год подряд Министерство благосостояния проводит игру на эрудицию "Большая евровикторина" для учеников 10-11-х классов. Цель викторины — проверить знания учащихся средних школ о Европейском союзе (ЕС) и вкладе фондов ЕС в благосостояние, а также помочь учителям разнообразить учебный материал и процесс.

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"Большая евровикторина" будет проходить дистанционно с 10 по 21 мая и может быть легко интегрирована в один из уроков, сочетая образование с игрой на эрудицию и развлечением. Рекомендуется, чтобы каждый класс был представлен учителем, чтобы не только руководить ходом игры, но и обсуждать вопросы и правильные ответы с учениками, тем самым углубляя их знания о Европейском союзе, разносторонности и сферах ответственности отрасли благосостояния в Латвии.

В викторине определятся шесть классов-победителей. Самый эрудированный класс в каждом регионе — Риге, Видземе, Земгале, Курземе, Латгалии и Селии — получит подарочную карту на 250 евро для сплочения класса. В свою очередь самый эрудированный класс Латвии — лучший из всех регионов — получит дополнительную подарочную карту на 250 евро.

До 7 мая учителя могут зарегистрировать класс на участие в "Большой евровикторине" здесь.

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