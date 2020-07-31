Tы не один. 1 августа в Риге пройдет мини-фестиваль ментального здоровья "Ogle"

В эту субботу, 1 августа, в Риге пройдет мини-фестиваль ментального здоровья "Ogle". На протяжении всего дня у посетителей будет возможность послушать лекции, принять участие в дискуссиях и в познавательных мастер-классах.

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Уже второй год подряд фонд поддержки ментального здоровья "Ogle" организует фестиваль с целью привлечения внимания общества к вопросам ментального здоровья, уменьшения риска суицидов и поддержки тем, кто в ней нуждается.

В субботу в квартале улицы Спорта 2 с 14:00 будет возможность посетить лекции и познавательные мастер-классы, которые будет вести психотерапевт Эрнест Пулиньш-Цинис, руководитель общества "Tēvi" Элина Клявиня, "Pusaudžu resursu centrs", общество "Skalbes" и другие.

Одновременно с лекциями любой желающий сможет поучаствовать в терапии движений и танцев, попробовать технику осознанного дыхания, музыкальную терапию, и принять участие в викторине про ментальное здоровье.

Во время мероприятия будет демонстрироваться фильм Карла Лесиня "Отчаяние" ("Izmisums"), после чего будет возможность встретиться с актерами и создателями фильма.

В заключении вечера ожидаются музыкальные выступления латвийских групп "Oranžās Brīvdienas", "Ārpilsētas Sakars", "Sudden Lights", а также исполнителя Артура Скутелиса.

Организатор мини-фестиваля "Ogle" Алиса Цепурите: "Говоря о ментальном здоровье, мы хотим поддержать тех, кому это необходимо и напомнить — ты не один. В тяжелые моменты особенно важна поддержка близких. Надеемся, что фестиваль "Ogle" согреет сердца, личные истории вдохновят, а советы специалистов помогут найти свою истинную дорогу и радоваться каждому дню."

Фонд поддержки ментального здоровья "Ogle" был создан в 2019 году после трагедии в семье Цепуришей, и было принято решение о необходимости просвещения общества в вопросах ментального здоровья, понятия причин возникновения депрессии и риска суицида.