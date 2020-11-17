У Facebook появилось четыре серьезных конкурента

Многие социальные сети в свое время пытались оспорить лидерство Facebook, но в конечном итоге проигрывали детищу Цукерберга в популярности. Однако, как считает CNBC, после президентских выборов в США наступил такой момент, когда гегемония этого сервиса может оказаться под угрозой. Какие четыре соцсети имеют достаточный потенциал, чтобы потеснить Facebook — в материале "Газеты.Ru".

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Parler



После президентских выборов в США, состоявшихся в начале ноября, у социальной сети Parler появились миллионы новых пользователей, сообщает портал CNBC. Если на прошлой неделе у сервиса было всего 4,5 млн подписчиков, то теперь их количество практически достигло 8 млн.

Отмечается, что вновь прибывшие — это люди, придерживающиеся консервативных политических взглядов.

Они остались недовольны подходом Facebook и Twitter, которые начали маркировать публикации президента Дональда Трампа и его сторонников, пытающихся оспорить результаты выборов. По мнению этих пользователей, социальные сети занимаются цензурой вместо того, чтобы предоставлять площадку для свободного выражения своих мыслей.

Parler представляет юзерам такой же функционал, что и другие современные социальные сети — в его основе лежит лента новостей, в которых появляются посты, а также фото и видео от тех людей, на которых вы подписаны. Однако эта платформа публично противопоставляет себя Facebook и Twitter.

"Parler — беспристрастная социальная сеть, поддерживающая свободу слова и ориентированная на защиту прав пользователей", — говорится в описании приложения на странице в App Store.

Как считает CNBC, учитывая возросший интерес к Parler, эта социальная сеть вполне может стать прибежищем для тех, кто недоволен политикой Facebook и ищет альтернативную площадку для выражения мыслей.

Между тем, это не первая онлайн-платформа, которую облюбовали для себя консерваторы. Так, четыре года назад существовало приложение Gab, объединявшую аудиторию с похожими взглядами.

Однако впоследствии проект Gab был полностью закрыт — выяснилось, что Роберт Грегори Бауэрс, обвиненный в атаке в синагоге в Питтсбурге в 2018 году, в результате которой погибло 11 человек, за час до расстрела опубликовал пост в этой социальной сети.

Таким образом, чтобы стать успешнее Facebook и избежать печальной участи Gab, Parler нужно будет активно следить за тем, чтобы свобода слова в онлайне не привела к потенциально опасным ситуациям в реальной жизни.

Однако Parler — не единственный конкурент Facebook, который наступает социальной сети на пятки.

TikTok





Другой угрозой гегемону Цукерберга также является самое быстрорастущее приложение в мире — TikTok.

В сентябре на долю TikTok и Douyin, китайского аналога сервиса, пришлось 980 млн ежемесячных активных юзеров, что на 670 млн больше, чем в прошлом году. Если компании удастся сохранить темп, то к 2021 году этот показатель вырастет до 1 млрд.

Тот факт, что Facebook опасается влияния TikTok, подтверждает и запуск сервиса Reels в рамках Instagram, который является точной копией молодежной социальной сети. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что Reels — не конкурент TikTok, а потому Цукербергу не удастся вклиниться в уже существующую нишу, как случилось с режимом Storiers, скопированным из приложения Snapchat.

Discord



Популярность набирает и онлайн-площадка Discord, которая позволяет пользователям создавать "серверы", общаясь в чат-комнатах или по аудио- и видеосвязи. Это приложение особенно актуально для геймеров, которые могут поддерживать связь с сокомандниками во время игры.

Сейчас количество ежемесячных активных юзеров Discord превышает 100 млн человек, что почти на 79% больше, чем в ноябре 2019 года. Руководство Discord утверждает, что их платформа не является социальной сетью, а скорее сервисом для коммуникации. При этом в нем нет рекламы и алгоритмов с рекомендациями для продвижения пользовательского контента.

OnlyFans





Еще одним конкурентом Facebook называют сервис по подписке на контент OnlyFans. Это приложение в основном известно в интернете своим огромным количеством контента "для взрослых", но однако также используется и музыкантами, фитнес-тренерами, кулинарами и представителями других профессий. На текущий момент количество пользователей OnlyFans составляет 75 млн человек против 30 млн человек в мае 2020 года.

Принцип OnlyFans заключается в покупке подписки на пользователя, который создает контент. При этом этот сервис свободен от рекламы, а также любого вида цензуры, в том числе запрета на наготу. Как иронизирует CNBC, скопировать этот формат у Facebook не получится, если компания не хочет лишиться своего мобильного приложения — в официальных магазинах вроде App Store сервисы с порнографическим контентом размещать нельзя.