Ученые придумали, как привести человека в чувства при алкогольном отравлении

Университет Торонто создал систему, позволяющую быстро вывести алкоголь из тела. Новый прибор заставляет легкие выделять в воздух не только углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, но и молекулы этилового спирта. Об этом со ссылкой на ТАСС пишет MEDdaily.

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Данная система призвана спасать жизнь при остром алкогольном отравлении. В отчете разработчиков говорится: "Наше устройство представляет собой набор из клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом; его можно уместить в небольшой чемодан. Прибор очень просто изготовить, для работы ему не нужна электроника или компьютеры".

Известно, что, в отличие от животных, люди могут употреблять относительно много этилового спирта и пьянеть. В древности это свойство позволяло предкам современных людей питаться перезревшими плодами. Выведение спиртного из тела происходит за счет работы нескольких ферментов — они расщепляют молекулы этанола и продукты его распада в печени. Однако эти ферменты работают относительно медленно, что провоцирует накопление спиртного в крови и наступление опьянения.

Алкогольное отравление происходит, когда печень не успевает выводить этанол. Исправить эту ситуацию должна новая система. В рамках разработки ученые проверили, как быстро этанол будет выводиться из организма добровольцев, если дыхание учащается.

Устройство поддерживало постоянный уровень углекислого газа в крови. Это сказывалось на частоте дыхания и ускоряло выведение этанола. Удалось нормализовать концентрацию этанола в крови добровольцев в несколько раз быстрее, чем при естественной нейтрализации алкоголя.