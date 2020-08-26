Ученые создали автоматический разгадыватель снов
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Специалисты из Третьего университета Рима разработали алгоритм для автоматического анализа сновидений. Они надеются, что такой подход поможет психотерапевтам и их пациентам. О проделанной работе они рассказали в статье в журнале Royal Society Open Science.

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Повседневная жизнь влияет на сны (например, беспокойство в жизни приводит к дурным снам), и, наоборот, сны могут влиять на навыки решения проблем, поясняют исследователи.

Сегодня психотерапевты помогают пациентам интерпретировать сны. Наиболее часто для этого применяется система Холла и Ван де Касла, которая систематизирует сны по видам персонажей, взаимодействиям между ними, и эффектов, которые эти взаимодействия впоследствии оказывают на персонажей.

Однако анализировать сны вручную — долгий и трудоемкий процесс, поэтому исследователи разработали алгоритм, способный делать это автоматически. Они сосредоточились на персонажах снов, социальных взаимодействиях и том, какие эмоции испытывали сновидцы.

С помощью алгоритма ученые проанализировали массив из 24 тыс. описаний снов, внесенных в базу DreamBank, и сравнили результаты с выводами психотерапевтов. Оказалось, выводы совпадают примерно на 3/4 — не идеальный, но вполне многообещающий результат. Авторы работы надеются, что новый способ облегчит работу психотерапевтов и поможет их пациентам.

Также им удалось подтвердить гипотезу непрерывности сновидений — отчеты о снах содержали статистические маркеры, отражающие опыт их авторов в реальной жизни.

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