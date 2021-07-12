В 2022 году состоится первая церемония профессиональной премии Latvian Wedding Awards

Созданная в июне этого года Латвийская ассоциация свадебной индустрии (LKA) объявила об учреждении профессиональной премии Latvian Wedding Awards. Вручение первых наград состоится весной 2022 года.

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Идея создания такой ассоциации и премии, оценивающей заслуги специалистов индустрии, принадлежит руководителю свадебного агентства Bright Dream Wedding and Events Яне Милле, которая в свою команду пригласила опытного специалиста в сфере рекламы и коммуникации Кристину Гурвич.

Главная цель ассоциации — формирование свадебной культуры в Латвии, объединение свадебных профессионалов и выбор лучших специалистов индустрии.

"В связи с пандемией латвийская свадебная индустрия, как и многие другие, пережила не лучшие времени, — говорит Яна Милле. — Самое время создавать сообщество и коллективными усилиями поддерживать нашу отрасль, защищать ее интересы. Также мы хотим заниматься просветительской работой — рассказывать и показывать нашей целевой аудитории, что такое действительно качественная свадьба, организованная настоящими профессионалами. Таким образом мы хотим поднять нашу индустрию на новый качественный уровень, ведь свадьба — это всегда уникальная, незабываемая история!"

LKA также организует свой клуб, членами которого могут стать профессионалы индустрии на основании ряда критериев, таких как: опыт работы в свадебной сфере не менее 3-х лет, наличие веб-сайта или портфолио работ и проектов в социальных сетях.

Для специалистов индустрии Latvian Wedding Awards — это не только престижная награда, которой до сих пор в Латвии не было, но и возможность заявить о себе на рынке, расширить свою клиентскую базу и развивать свой бизнес.

Побороться за премию смогут все, кто профессионально связан с организацией и проведением свадеб — как индивидуальные специалисты, так и компании. Жюри, состоящее из самых опытных и успешных представителей отрасли, будет вручать гран-при в 30 номинациях на заключительном гала-вечере. Победители получат не только ценный трофей и заслуженный статус лидеров отрасли, но и бесплатное годовое членство в клубе LKA, а также различные подарки от спонсоров.

"В ближайшее время мы запустим сайт, где будет подробная информация о премии и условиях участия, — рассказывает Кристина. — Там же будут размещены официальные профили членов клуба LKA. Наша задача — дать самую полную информацию о предстоящем первом Гран-при свадебной отрасли в Латвии и привлечь особое внимание к этому событию, поскольку мы уверены, что это важно для развития индустрии и что премия станет настоящим прорывом".