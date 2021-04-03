В космос хотят отправлять больше женщин и парастронавтов

Если вы мечтали в детстве стать покорителем космоса, теперь у вас есть такая возможность. 31 марта Европейское космическое агентство (ESA) открыло набор для новой программы подготовки астронавтов для полетов к МКС. Полеты в космос должны стать доступными и специалистам с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

26 космических вакансий





Кандидатам понадобится выдержка: отбор будет проходить в шесть этапов и займет 18 месяцев. К октябрю 2022 года обещают назвать лучших из лучших. Команде ESA требуется четверо — шестеро новых астронавтов и еще 20 человек, которые будут оставаться в резерве. "Для нас это совершенно новый опыт", — отметил директор программы по робототехнике и пилотируемым космическим полетам ESA Дэвид Паркер.

Находящихся в резерве будут привлекать, если это понадобится для специальных проектов. Такие миссии будут единичными и ограниченными по времени, поэтому отобранные для резерва кандидаты смогут остаться на своем нынешнем месте работы. Хотя, как пояcнил Паркер, ESA сможет предложить им временные контракты в привязке к определенной миссии.

Кандидаты с ограниченными возможностями здоровья



В своей новой рекрутинговой политике Европейское космическое агентство ставит задачу разнообразить коллектив. Планируется расширить число женщин. С 1975 года, когда было основано Европейское космическое агентство, в космос летали всего две женщины-астронавтки из европейских стран: француженка Клоди Эньере и итальянка Саманта Кристофоретти. По данным агентства Associated Press, всего из 560 астронавтов, побывавших на орбите, лишь 65 — женщины, причем 51 из них — гражданки США.

Также впервые в истории освоения космоса конкурс открыт и для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые до сих пор были преградой для нахождения на космической станции в силу особенностей оборудования.

К числу потенциальных парастронавтов относятся кандидаты ростом ниже 130 см, те, у кого отсутствует одна или обе ноги, стопа, а также людей с разной длинной ног. Психические и когнитивные показатели, а также техническая и профессиональная квалификация таких кандидатов должны соответствовать общим требованиям к астронавтам.

Парастронавты будут работать над адаптацией условий жизни и работы на МКС для людей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте учитывается экспертиза Международного паралимпийского комитета. Это делается для того, чтобы в будущем не приходилось исключать подходящих специалистов только из-за их физических особенностей. В ESA надеются, что этот проект откроет возможности полета в космос для большего числа желающих с соответствующей подготовкой.

"Мы воспринимаем многообразие коллектива не как нагрузку, а как ценный вклад", — отметил Ян Вернер, глава Европейского космического агентства. "Это сказывается благотворно, когда работают смешанные команды из людей с разным бэкграундом, разного пола", — подчеркивает Вернер.

Требования к кандидатам



Вакансии в Европейском космическом агентстве открыты впервые за более чем десять лет. В прошлый раз при наборе уклон делался на пилотов. В нынешней кампании такого нет, правила смягчены, как объясняют в отделе ESA по привлечению талантов. От кандидатов требуется — психическая выносливость и техническое образование.





У них должна быть как минимум степень магистра в сфере естественных наук, медицины, инженерии, математики или компьютерных наук. Квалификация летчика-испытателя — тоже вариант. Минимум три года опыта работы, хорошие знания английского и второго иностранного языка и гражданство страны, входящей в список стран-членов космического агентства — другие обязательные условия. По возрасту кандидаты должны быть не старше 50 лет.





"Важна в целом личность кандидата", — отметила Саманта Кристофоретти. Он подбадривает к участию всех, кто соответствует минимуму требований. Сам отборочный процесс она называет "восхитительным путешествием" вне зависимости от того, выберут ли кандидата в конце. "Это — возможность многое понять о себе, почувствовать, в чем ваша сила и слабость", — говорит итальянский астронавт.



Что ждет победителей конкурса ESA



Всего с 1978 года набор потенциальных сотрудников для полета в космос ESA проводило трижды. В последний раз — в 2008 году. Тогда заявки подали более 8000 человек и лишь 11 процентов из них дошли до первого этапа. Напомним, всего таких этапов шесть. Что ждет тех, кому в этом жестком отборе все же удастся победить? Список обязанностей по новой работе включает участие в симуляции невесомости, отработка навыков выполнения полетных операций, интенсивный тренинг, физическая нагрузка, работа в межкультурной и междисциплинарной команде. А также частые поездки, нерегулярный рабочий график и много времени вне дома.

А какие бонусы? На орбиту новые астронавты не попадут до 2025 года. Лишь после завершения подготовки их первой космической миссией будет полет к МКС. В перспективе, возможно, они смогут побывать на Луне или даже на лунной орбитальной платформе, покоряя просторы Вселенной. Прием заявок — до 28 мая 2021 года.