Веснушки, киллеры и магия: 7 фильмов лета про женщин

Драма о браке, проходящем испытание болезнью, хоррор о хоррорах, три экшена о киллерах и другие фильмы, в которых главные персонажи — женщины. Подробнее о них рассказывает Forbes Woman.

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Надежда / Håp





Дата выхода: 10 июня

Анна и Томас уже много лет вместе в неравном браке (он старше ее на 16 лет). Она все еще открыта жизни, он заносчив и эгоистичен. Их жизнь уже давно течет отдельно друг от друга, и единственное, что их объединяет, — шестеро детей. Однажды Анне ставят страшный диагноз, и ее отношения с Томасом неожиданно обретают второе дыхание.

Участник престижных кинофестивалей в Торонто и Палм-Спрингс, а также лауреат Берлинале, "Надежда" даже выдвигался на "Оскар" от Норвегии. Это тяжелая, хотя и духоподъемная драма о том, что любовь живет куда дольше трех лет. Для постановщицы Марии Седаль это еще и очень личное кино: в 2010 году, после премьеры ее дебютного фильма "Лимбо", у нее самой нашли аневризму головного мозга. Сценарий фильма основан на ее собственных переживаниях.

С — счастье / H for Happiness





Дата выхода: 24 июня

Рыжая девочка с ослепительно белыми зубами и именем Кэндис ("Конфетка") смотрит на мир с удивительным оптимизмом. При этом дома у нее не все ладится: отец и дядя находятся в постоянном конфликте, а мама подвержена приступам меланхолии, граничащей с полной апатией. Но в школе героиня встречает новенького, который утверждает, что пришел с другой планеты, — это знакомство дает ей силы.

Ожидание нового Уэса Андерсона, чей "Французский вестник" доедет к нам с Каннского кинофестиваля ближе к осени, можно скрасить австралийским аналогом. Комедийная драма Джона Шиди, получившая специальный приз на Берлинском кинофестивале как лучший фильм для подростков, рассказывает свою версию "Королевства полной луны" с мини-версией Пеппи Длинныйчулок в исполнении огненной 15-летней Дэйзи Аксон.

Амели / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain



Дата выхода: 1 июля

Амели Пулен — очаровательная молодая француженка, способная менять жизнь окружающих людей к лучшему, вникая в тысячи мелочей вокруг. При этом сама она довольно одинока: в детстве вместо школы проводила время с невротичной матерью, а в сознательном возрасте безуспешно пытается завести отношения. Однажды и ее жизнь превращается в чудо.

"Амели", культовый фильм Жан-Пьера Жене ("Деликатесы"), выходит в повторный прокат спустя двадцать лет. Если вы до сих пор не видели эту удивительную, слегка сказочную, наполненную фирменным черным юмором, авантюрной романтикой и уникальным чувством ритма историю, то это ваш шанс. Смотреть на большом экране "Амели" с ее богатым предметным миром и уникальной цветовой гаммой фильма-раскраски — ни с чем не сравнимое удовольствие.

Черная вдова / Black Widow





Дата выхода: 8 июля

После событий фильма "Первый мститель: Противостояние" на Наташу Романофф выходит ее сводная сестра Елена Белова (тоже экс-агент КГБ) и бывший муж Алексей Шостаков, он же Красный страж — советский эквивалент Капитана Америки. Вместе они должны расследовать тайный заговор, тянущийся еще со времен Советского Союза.

Мучительно долго выходящий в прокат блокбастер из так называемой "четвертой фазы" киновселенной Marvel должен поставить точку в экранной истории Черной вдовы. Ну или, как вариант, дать точку для отсчета новой долгоиграющей франшизы. Подробности о фильме приходится собирать по крупицам, но создатели фильма говорят, что, помимо безупречной Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф, удалась роль Флоренс Пью, играющей Елену Белову, — настолько, что она запросто может получить собственный сольник.

Пороховой коктейль / Gunpowder Milkshake



Дата выхода: 15 июля

Ева — элитный киллер в тайной организации под названием "Фирма", которой руководит могущественный Натан. Однажды она отказывается выполнить работу и тем самым встает поперек горла собственным работодателям. Понимая, что ей и ее ребенку угрожает смерть, Ева объединяется с бросившей ее в детстве матерью и сообществом женщин-убийц под названием "Библиотекари".

Звучит это все как женский аналог "Джона Уика", но если киллерский сериал с Киану Ривзом смотрелся невероятно серьезно, то "Пороховой коктейль", кроме ураганных перестрелок, предлагает много черного, очень черного юмора. Обращает на себя внимание и знаменательный актерский состав: Еву играет Карен Гиллан из "Стражей галактики", ее мать — Лена Хиди из "Игры престолов". В других ролях — Карла Гуджино ("Город грехов"), Мишель Йео ("Пекло"), Анджела Бассетт ("Черная пантера") и Пол Джаматти ("Миллиарды") в роли главного злодея.

Цензор / Censor



Дата выхода: 22 июля

Великобритания 1980-х. Работа Инэд — просматривать фильмы ужасов, вырезая оттуда монтажными ножницами самые кровожадные моменты. Однажды в жертве одной особенно жестокой сцены она узнает свою сестру, пропавшую много лет назад. Поиски правды приводят ее к шокирующим открытиям.

Премьера "Цензора" (не путать с одноименным российским фильмом) прошла в рамках "Сандэнса", а чуть позже он попал в "Панораму" Берлинского кинофестиваля. Этот необычный хоррор, рефлексирующий по поводу "тэтчеровских" 1980-х, пропитанных паранойей, заодно осмысляет роль женщин в подобном кино и делает неутешительный вывод: и тогда, и сейчас им чаще всего отводится роль жертв. Интересно, что режиссер, оператор, продюсер, композитор, звукорежиссер — почти все производственные функции взяли на себя именно женщины.

Кодекс киллера / The Protégé

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Публикация от @theprotegemovie





Дата выхода: 19 августа

Анна — профессиональная убийца, одна из лучших в мире. В детстве она была найдена после жестокой перестрелки в Сайгоне загадочным наставником Муди Даттоном, воспитавшим в ней идеального воина. Но однажды его убивают, и девушке приходится вернуться на родину, чтобы выяснить тайну смерти человека, заменившего ей отца. Там она сталкивается с Рембрандтом — могущественным киллером, который тоже заинтересован в поиске человека, "заказавшего" Даттона.

Еще один "киллерский" боевик, который мог бы пройти незамеченным, если бы не актерский состав. Анну играет Мэгги Кью, актриса с ярким экшен-бэкграундом: "Крепкий орешек 4.0", "Миссия невыполнима 3", сериал "Никита". Роль Муди Даттона исполнил Самюэл Л. Джексон, который, кстати, также скоро появится в похожей роли в "Телохранителе жены киллера". Роль Рембрандта, вынужденного напарника Анны, исполнил Майкл Китон, который уверенно идет по стопам Лиама Нисона, снимаясь в тестостероновых боевиках.