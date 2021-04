Вместо смартфона: испанец собрал бабушке Telegram-аппарат

Изобретатель из Испании придумал и сконструировал устройство, с помощью которого его бабушка может отправлять своим внукам сообщения в Telegram с помощью голоса, а затем получать от них ответы, распечатанные на принтере. Он уверен, что его девайс может быть полезен и другим пенсионерам, которые в силу ряда причин не могут пользоваться смартфонами. Как выглядит и по какому принципу работает Yayagram — в материале "Газеты.Ru".

Чтобы его 96-летняя бабушка могла оставаться на связи со своими родственниками, испанский энтузиаст Мануэль Лусио Дальо собрал устройство, которое позволяет пенсионерке "чатиться" в Telegram без использования смартфона. Об этом рассказал сам Дальо в Twitter. Девайс получил название "Yayagram" [от исп. "yaya" — "бабуля"].

В основе Yayagram лежит микрокомпьютер Raspberry Pi 4, USB-микрофон и портативный принтер. Вместе они превращают отправку и получение голосовых и текстовых сообщений в Telegram в физический процесс.

Внешне устройство напоминает телефонный коммутатор, который раньше использовали телефонистки для соединения абонентов.

По словам изобретателя, у Yayagram есть две функции — отправить голосовое сообщение с помощью Telegram, нажав на кнопку, и получить сообщения из Telegram, которые будут распечатаны на бумаге.

Для отправки сообщения пользователь должен воткнуть кабель в разъем с именем получателя. Затем нужно нажать и держать кнопку для записи аудио, говоря во встроенный микрофон. Сообщение уходит на выбранный номер в качестве голосового сообщения, а затем бабушке приходит ответ в виде распечатки, которую она сможет потрогать и прочесть — как настоящую телеграмму.

