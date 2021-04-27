Вместо смартфона: испанец собрал бабушке Telegram-аппарат

Изобретатель из Испании придумал и сконструировал устройство, с помощью которого его бабушка может отправлять своим внукам сообщения в Telegram с помощью голоса, а затем получать от них ответы, распечатанные на принтере. Он уверен, что его девайс может быть полезен и другим пенсионерам, которые в силу ряда причин не могут пользоваться смартфонами. Как выглядит и по какому принципу работает Yayagram — в материале "Газеты.Ru".

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Чтобы его 96-летняя бабушка могла оставаться на связи со своими родственниками, испанский энтузиаст Мануэль Лусио Дальо собрал устройство, которое позволяет пенсионерке "чатиться" в Telegram без использования смартфона. Об этом рассказал сам Дальо в Twitter. Девайс получил название "Yayagram" [от исп. "yaya" — "бабуля"].

В основе Yayagram лежит микрокомпьютер Raspberry Pi 4, USB-микрофон и портативный принтер. Вместе они превращают отправку и получение голосовых и текстовых сообщений в Telegram в физический процесс.

Внешне устройство напоминает телефонный коммутатор, который раньше использовали телефонистки для соединения абонентов.

По словам изобретателя, у Yayagram есть две функции — отправить голосовое сообщение с помощью Telegram, нажав на кнопку, и получить сообщения из Telegram, которые будут распечатаны на бумаге.

Для отправки сообщения пользователь должен воткнуть кабель в разъем с именем получателя. Затем нужно нажать и держать кнопку для записи аудио, говоря во встроенный микрофон. Сообщение уходит на выбранный номер в качестве голосового сообщения, а затем бабушке приходит ответ в виде распечатки, которую она сможет потрогать и прочесть — как настоящую телеграмму.

To send a new voice message you need first to choose the destination grandchild, the selection is made using a Jack connector, like the #cablegirls used to do! pic.twitter.com/raLdl0seDC — Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021

В Yayagram предусмотрены три лампочки. Одна показывает, что устройство подключено к розетке, вторая — что устройство подключено к Telegram, а третья горит в то время, пока идет запись голосового сообщения.

Инженер добавил, что предпочел Telegram другим сервисам, потому что он прост в использовании (а еще Дальо не любит Facebook, которому принадлежит WhatsApp).

Мануэль Лусио Дальо рассказал, что выбрал именно такую форму устройства, потому что его бабушка страдает от артрита, поэтому набор текста на экране смартфона для нее затруднителен. Кроме того, у нее проблемы со слухом, поэтому чтение сообщений является для нее оптимальным вариантом.

В комментарии для The Verge Дальо добавил, что его бабушка проживает в испанском городе Бургос вместе с его родителями. На мысль собрать Yayagram его натолкнули продолжающиеся локдауны из-за пандемии. "Большинство ее внуков живут не в Бургосе и не могут навестить ее из-за ковидных ограничений", — сообщил инженер.

По словам Дальо, его устройство делает бабушку более независимой: "Оно позволяет ей поддерживать коммуникацию с другими внуками, которым не повезло жить вдали от нее".

Изобретатель пообещал выложить подробный чертеж устройства, а также программный код, чтобы другие пользователи смогли собрать аналогичный девайс для своих престарелых родственников.