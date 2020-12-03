Впервые назван "ребенок года" по версии журнала Time
Foto: Instagram/time

Американский журнал Time в 2020 году впервые выбрал "Ребенка года". Такое звание было присвоено 15-летней исследовательнице высоких технологий Гатанджали Рао.

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В текущем году издание, ежегодно выбирающее "Человека года", создало новую категорию "Ребенок года". Журнал считает, что новая категория должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки".

Рао стала победителем в этой номинации, обойдя других четырех финалистов. Всех пятерых отобрала специально созданная комиссия. Всего на это звание было номинировано 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет.

Как отмечает издание, эти дети "вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости".

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При этом самое большое впечатление на комиссию оказали заслуги Рао. Она исследует такие научные инструменты, как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок. Кроме того, подросток применяет их для решения проблем в повседневной жизни.

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DELFI Woman

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DELFI Woman
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