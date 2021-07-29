Выздоравливать, а не лечиться. Доктора-клоуны призывают помочь детям

Организация "Dr.Klauns" начинает свою ежегодную благотворительную акцию "Помоги выздоравливать, а не лечиться!".

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Когда ребенок попадает в больницу, ему тяжело не только от самой болезни: его пугает новая обстановка, врачи с их не всегда приятными инструментами, встревоженные родители. Все это усугубляет болезненное состояние. Пройти через боль и страх, восстановить силы и настроится на победу им помогают доктора-клоуны — не аниматоры, а специалисты, делающие одно общее дело с врачами. Уже 9 лет они приходят в детские отделения латвийских больниц, чтобы поддержать маленьких пациентов.

Больничные клоуны — это узкие специалисты, занимающиеся терапией. Это отдельная форма психологической поддержки, требующая ювелирной работы. Доктора-клоуны проходят профессиональную подготовку.

Чтобы доктора-клоуны могли выполнять свою работу, необходимы средства, так как "Dr.Klauns" — благотворительная организация, существующая только на пожертвования.

С 27 июля по 31 августа доктора-клоуны проводят благотворительную кампанию для сбора средств "Помоги выздоравливать, а не лечиться!" - любое, даже самое небольшое пожертвование, поможет детям в больнице получить поддержку и встретить своего доктора-клоуна. В кампании запланированы разные возможности, каким образом любой желающий может поддержать работу докторов-клоунов.

Кампания открылась необычным флешмобом: несмотря на дождь, команда докторов-клоунов вышла на улицы Риги, чтобы подарить окружающим минуты радости и привлечь внимание к проблеме эмоционального здоровья и поддержки детей в латвийских больницах.

"Только мы собрались на нашу акцию, как вдруг полил дождь. Ну не отменять же? Мы достали зонтики. И поняли, что это все символично. Ведь болезнь случается так же внезапно, как дождь и гроза. И доктор-клоун — как зонтик. Он не лечит буквально, не "выключает" дождь. Но дает укрытие, чтобы пережить непогоду, — говорит Марианна Миловска, руководительница организации "Dr.Klauns".

По словам Марианны, сегодня доктора-клоуны ощущают спрос на свою работу особенно остро: на фоне пандемии люди стали еще тревожнее, медицинские работники загружены еще сильнее, и от эмоционального здоровья зависит очень многое. Ценность заботы как таковой и заботы об эмоциональном состоянии в частности — ключевая тема нынешней кампании.

"От того, что мы чувствуем, что у нас на душе, зависит, как мы проживаем жизнь. Одни и те же обстоятельства мы можем пережить как в стрессе, так и в радости. Наша задача — помочь перейти из первого состояния во второе", — объясняет Марианна.

"Dr.Klauns" - общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; ее представители - 35 профессиональных медицинских клоунов — ежедневно отправляются в больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу в Латвии осуществляет организация "Dr.Klauns" в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке Food Union и благотворительного фонда Петра Авена "Поколение".

Принять участие в акции и поддержать докторов-клоунов может любой желающий, до 31 августа оформив пожертвование на странице www.drklauns.lv, приобретая мороженое TIO (3 евроцента от каждой покупки пломбира будут направлены на поддержку маленьких пациентов по всей Латвии), а также внося свои пожертвования в ящички в магазинах сети Rimi или купив там же красный клоунский нос.

Все собранные средства будут направлены на регулярную ежедневную работу докторов-клоунов, и помогут им оказаться там, где их ждут маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.