Новый офисный этикет: как просить прибавку к зарплате и о чем говорить с коллегами за кофе
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Мы проводим на работе полжизни, поэтому благоприятная обстановка, доброжелательный коллектив и комфортные условия труда чрезвычайно важны, пишет nur.kz Как создать себе оптимальный рабочий климат, о чем говорить с коллегами и как обсудить с руководством прибавку жалования? Рекомендации дают авторы книги о секретах общения Дуглас Мосс, Алекс Нарбут и Дейл Карнеги.

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Понятие офисного этикета


Правила офисного этикета менялись вместе с уровнем офисной техники: они росли и развивались, становясь более понятными, комфортными и основанными на здравом смысле. Вот основные из них:

  • Не приходите в офис больным. Если нездоровится, останьтесь дома и полечитесь. Большинство задач можно решить удаленно.
  • Переведите телефон в беззвучный режим, а личные разговоры ведите наедине с собой.
  • Не ешьте за рабочим столом.
  • Смотрите видео и слушайте музыку в наушниках.
  • Если любите обновлять аромат в течение дня, не делайте это в кабинете, посетите санузел.
  • Не трогайте чужие вещи.
  • Договоритесь о том, как использовать кондиционер, чтобы не конфликтовать на почве личных температурных предпочтений.
  • Не опаздывайте, не стучите, а здоровайтесь, входя в кабинет. Не разбрасывайте везде свои вещи и не смейтесь громко.
  • Умейте морально поддержать коллегу, если он подавлен.
  • Учитесь правильному рукопожатию.


Дуглас Мосс, Алекс Нарбут и Дейл Карнеги, авторы книги "Полный курс обучения приемам общения", рекомендуют правило трех плюсов — "улыбка, имя, комплимент": учитесь искренне улыбаться, помните имена коллег и делайте приятные комплименты.

Как этично общаться с руководством


Даже самая высокая заработная плата со временем обесценивается, и ее необходимо повышать. Разговоры на тему денег не всегда приятны, так как ставят сотрудника в позицию просящего. Руководство нелегко расстается с капиталами, поэтому работнику для просьбы о повышении жалования, всегда сложно подобрать правильные слова.

В решении этого вопроса помогут такие советы:

  • Осознайте, что вы не просите милостыню.
  • Предложите начальнику купить ваши услуги по текущей рыночной цене.
  • Приготовьте железные аргументы. В ход пойдет личный трудовой подвиг в борьбе с налоговой инспекцией, работа за себя и коллегу, которая ушла в декрет, расширение зоны ответственности, новые обязанности, высокая эффективность, обретение новых навыков. Большой стаж работы и тот факт, что ваша зарплата давно не пересматривалась, также можно припомнить.
  • Ни в коем случае не жалуйтесь на переработки, кучу взятых кредитов, высокую зарплату коллег.
  • Не вздумайте шантажировать увольнением.
  • Четко обозначьте желаемую сумму надбавки и озвучьте, с какого момента желаете ее получить.
  • Выберите удачный момент — хорошее настроение руководителя после крупной сделки, выигрыша в тендере или завершение масштабного проекта.


Обязательно найдите агента влияния в компании. Перед беседой с главным боссом переговорите с непосредственным руководителем и заручитесь его поддержкой.
Официальные вопросы обсуждайте в кабинете начальника, неофициальные — в комнате отдыха. Всегда выбирайте подходящее время, когда начальник свободен, расслаблен и сыт и доволен. Не делайте глаза кота из "Шрека", смотрите прямо, не теряйте нить разговора.

Этикет общения с коллегами


Коллеги могут стать как лучшими друзьями, так и теми, кто потопит вашу лодку жизни, выбросив за борт и подтолкнув к увольнению с фирмы. Чтобы сделать их сообщниками, а не противниками, используйте следующие рекомендации:

  • Не притворяйтесь кем-то, будьте собой.
  • Проявляйте интерес к людям.
  • Позволяйте разделить ваш успех.
  • Если хотите быть боссом — выглядите как босс.
  • Прежде чем сказать что-либо, сделайте паузу и все обдумайте.
  • Говорите спокойным и уверенным голосом.
  • Не выплескивайте эмоции публично.


Пригласите коллегу на чашечку кофе и попрактикуйте small talk. Общайтесь с энтузиазмом, обходите скользкие темы и не отвлекайтесь на телефон.
Список допустимых вопросов за чашкой кофе звучит так:

  • Как проходит день?
  • Есть ли новые проекты на горизонте?
  • Посоветуйте интересную книгу, фильм, исполнителя?


Никогда не навязывайте мнение, не упрямьтесь, отвечайте на вопросы развернуто. Приятнее общаться с человеком, который спокоен, уверен в себе, деликатен и доброжелательно настроен. Будьте всегда вежливы, не стоит фамильярничать или пыжиться, набивая себе цену. Не обсуждайте свою и чужую зарплату, соблюдайте приватность.

Новый офисный этикет оставил в прошлом пиджаки, застегнутые на все пуговицы, привнес в жизнь коллектива больше доверия, уважения и сплоченности. Используйте правила общения, чтобы получить желаемый финансовый уровень и уважение, а также построить с коллегами и руководством крепкие и полезные связи.

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