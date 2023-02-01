Новый офисный этикет: как просить прибавку к зарплате и о чем говорить с коллегами за кофе

Мы проводим на работе полжизни, поэтому благоприятная обстановка, доброжелательный коллектив и комфортные условия труда чрезвычайно важны, пишет nur.kz Как создать себе оптимальный рабочий климат, о чем говорить с коллегами и как обсудить с руководством прибавку жалования? Рекомендации дают авторы книги о секретах общения Дуглас Мосс, Алекс Нарбут и Дейл Карнеги.

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Понятие офисного этикета



Правила офисного этикета менялись вместе с уровнем офисной техники: они росли и развивались, становясь более понятными, комфортными и основанными на здравом смысле. Вот основные из них:



Не приходите в офис больным. Если нездоровится, останьтесь дома и полечитесь. Большинство задач можно решить удаленно.

Переведите телефон в беззвучный режим, а личные разговоры ведите наедине с собой.

Не ешьте за рабочим столом.

Смотрите видео и слушайте музыку в наушниках.

Если любите обновлять аромат в течение дня, не делайте это в кабинете, посетите санузел.

Не трогайте чужие вещи.

Договоритесь о том, как использовать кондиционер, чтобы не конфликтовать на почве личных температурных предпочтений.

Не опаздывайте, не стучите, а здоровайтесь, входя в кабинет. Не разбрасывайте везде свои вещи и не смейтесь громко.

Умейте морально поддержать коллегу, если он подавлен.

Учитесь правильному рукопожатию.



Дуглас Мосс, Алекс Нарбут и Дейл Карнеги, авторы книги "Полный курс обучения приемам общения", рекомендуют правило трех плюсов — "улыбка, имя, комплимент": учитесь искренне улыбаться, помните имена коллег и делайте приятные комплименты.



Как этично общаться с руководством



Даже самая высокая заработная плата со временем обесценивается, и ее необходимо повышать. Разговоры на тему денег не всегда приятны, так как ставят сотрудника в позицию просящего. Руководство нелегко расстается с капиталами, поэтому работнику для просьбы о повышении жалования, всегда сложно подобрать правильные слова.

В решении этого вопроса помогут такие советы:

Осознайте, что вы не просите милостыню.

Предложите начальнику купить ваши услуги по текущей рыночной цене.

Приготовьте железные аргументы. В ход пойдет личный трудовой подвиг в борьбе с налоговой инспекцией, работа за себя и коллегу, которая ушла в декрет, расширение зоны ответственности, новые обязанности, высокая эффективность, обретение новых навыков. Большой стаж работы и тот факт, что ваша зарплата давно не пересматривалась, также можно припомнить.

Ни в коем случае не жалуйтесь на переработки, кучу взятых кредитов, высокую зарплату коллег.

Не вздумайте шантажировать увольнением.

Четко обозначьте желаемую сумму надбавки и озвучьте, с какого момента желаете ее получить.

Выберите удачный момент — хорошее настроение руководителя после крупной сделки, выигрыша в тендере или завершение масштабного проекта.



Обязательно найдите агента влияния в компании. Перед беседой с главным боссом переговорите с непосредственным руководителем и заручитесь его поддержкой.

Официальные вопросы обсуждайте в кабинете начальника, неофициальные — в комнате отдыха. Всегда выбирайте подходящее время, когда начальник свободен, расслаблен и сыт и доволен. Не делайте глаза кота из "Шрека", смотрите прямо, не теряйте нить разговора.



Этикет общения с коллегами



Коллеги могут стать как лучшими друзьями, так и теми, кто потопит вашу лодку жизни, выбросив за борт и подтолкнув к увольнению с фирмы. Чтобы сделать их сообщниками, а не противниками, используйте следующие рекомендации:



Не притворяйтесь кем-то, будьте собой.

Проявляйте интерес к людям.

Позволяйте разделить ваш успех.

Если хотите быть боссом — выглядите как босс.

Прежде чем сказать что-либо, сделайте паузу и все обдумайте.

Говорите спокойным и уверенным голосом.

Не выплескивайте эмоции публично.



Пригласите коллегу на чашечку кофе и попрактикуйте small talk. Общайтесь с энтузиазмом, обходите скользкие темы и не отвлекайтесь на телефон.

Список допустимых вопросов за чашкой кофе звучит так:



Как проходит день?

Есть ли новые проекты на горизонте?

Посоветуйте интересную книгу, фильм, исполнителя?



Никогда не навязывайте мнение, не упрямьтесь, отвечайте на вопросы развернуто. Приятнее общаться с человеком, который спокоен, уверен в себе, деликатен и доброжелательно настроен. Будьте всегда вежливы, не стоит фамильярничать или пыжиться, набивая себе цену. Не обсуждайте свою и чужую зарплату, соблюдайте приватность.

Новый офисный этикет оставил в прошлом пиджаки, застегнутые на все пуговицы, привнес в жизнь коллектива больше доверия, уважения и сплоченности. Используйте правила общения, чтобы получить желаемый финансовый уровень и уважение, а также построить с коллегами и руководством крепкие и полезные связи.