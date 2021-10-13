Новый роман Елены Пальчевской ждет своих читателей

Иллюзионист и автор женских романов "Найти его" и "До свадьбы еще нужно дойти" Елена Пальчевская завершила работу над третьей книгой. Писательница обращается к своим читателям с предложением заказать бумажную версию романа за месяц до его выхода из типографии.
Новая книга Елены называется "IT Любовь". Это произведение роман автор посвятила всем, кто не верит в себя, в свои силы.
Главная героиня — рижанка Мария. В начале книги читатель видит запутавшуюся в жизни талантливую девушку, которую все считают неудачницей. К концу истории, благодаря своим доброте и трудолюбию, героиня получает от судьбы два подарка.
"Каждый мой новый роман — это не только сказка о любви, но и рассказ о проблеме и ее решении, — говорит Елена Пальчевская. — Основная тема книги "IT Любовь"- это уникальный дар, который есть в каждом из нас. Найдя его, мы программируем себя на счастье".
Писательница своим примером показывает, что надо идти к своей цели, если нашел свое призвание. Первый роман Елены "Найти его" был издан в начале 2021 года, отчасти, благодаря предзаказам: "Я написала книгу в середине 2020 года и тут наступил кризис, связанный с пандемией. У меня не было лишних средств, чтобы оплатить типографию и я объявила о том, что потенциальные читатели могут купить книгу заранее, и, тем самым, помочь мне оплатить типографию".
Благодаря тому, что дебютная книга Елены "Найти его" вошла в топ бестселлеров Latvijas grāmata, автору удалось собрать денег на издание второго романа "До свадьбы еще нужно дойти" — и он тоже стал одним из самых читаемых в библиотеках Латвии.
"Мне очень приятно, что мои романы стали самыми читаемыми в Вентспилской и Раунаской библиотеках, люди на них записываются в очередь на месяцы вперед, — говорит Елена Пальчевская. — "Найти его" и "До свадьбы еще нужно дойти" читают уже в Дании, Норвегии, Эстонии, России, Турции, Германии, Англии".
Елена надеялась, что к моменту рождения третьей книги, пандемия завершится и начнутся мероприятия, на которых она заработает средства для издания. Но шоу-бизнес в Латвии остановился. Поэтому Елена предлагает своим читателям сделать предзаказ романа "IT-Любовь" на ее странице www.palchevski.lv
Стоимость книги 9.95 евро (доставка по Латвии включена).