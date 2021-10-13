Новый роман Елены Пальчевской ждет своих читателей

Иллюзионист и автор женских романов "Найти его" и "До свадьбы еще нужно дойти" Елена Пальчевская завершила работу над третьей книгой. Писательница обращается к своим читателям с предложением заказать бумажную версию романа за месяц до его выхода из типографии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новая книга Елены называется "IT Любовь". Это произведение роман автор посвятила всем, кто не верит в себя, в свои силы.

Главная героиня — рижанка Мария. В начале книги читатель видит запутавшуюся в жизни талантливую девушку, которую все считают неудачницей. К концу истории, благодаря своим доброте и трудолюбию, героиня получает от судьбы два подарка.

"Каждый мой новый роман — это не только сказка о любви, но и рассказ о проблеме и ее решении, — говорит Елена Пальчевская. — Основная тема книги "IT Любовь"- это уникальный дар, который есть в каждом из нас. Найдя его, мы программируем себя на счастье".

Писательница своим примером показывает, что надо идти к своей цели, если нашел свое призвание. Первый роман Елены "Найти его" был издан в начале 2021 года, отчасти, благодаря предзаказам: "Я написала книгу в середине 2020 года и тут наступил кризис, связанный с пандемией. У меня не было лишних средств, чтобы оплатить типографию и я объявила о том, что потенциальные читатели могут купить книгу заранее, и, тем самым, помочь мне оплатить типографию".

Благодаря тому, что дебютная книга Елены "Найти его" вошла в топ бестселлеров Latvijas grāmata, автору удалось собрать денег на издание второго романа "До свадьбы еще нужно дойти" — и он тоже стал одним из самых читаемых в библиотеках Латвии.

Foto: Publicitātes foto/Mihails Maslovs

"Мне очень приятно, что мои романы стали самыми читаемыми в Вентспилской и Раунаской библиотеках, люди на них записываются в очередь на месяцы вперед, — говорит Елена Пальчевская. — "Найти его" и "До свадьбы еще нужно дойти" читают уже в Дании, Норвегии, Эстонии, России, Турции, Германии, Англии".

Елена надеялась, что к моменту рождения третьей книги, пандемия завершится и начнутся мероприятия, на которых она заработает средства для издания. Но шоу-бизнес в Латвии остановился. Поэтому Елена предлагает своим читателям сделать предзаказ романа "IT-Любовь" на ее странице www.palchevski.lv

Стоимость книги 9.95 евро (доставка по Латвии включена).