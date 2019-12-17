Большой гороскоп: что нас ждет в 2020 году?

В декабре изменилась расстановка небесных сил. Юпитер покинет яркий и оптимистичный знак Стрельца и на ближайший год перейдет в целеустремленного и серьезного Козерога. А еще в Козероге находится Плутон, олицетворяющий перемены, и управитель дома Сатурн ― две влиятельные и могущественные планеты.

Главенство стихии Земли окажется на руку Тельцам и Девам, оно подарит новые возможности и Козерогам, а вот огненные знаки (Овна, Льва, Стрельца) и воздушные (Близнецов, Весы, Водолея) оно будет подавлять и загонять в рамки.

Знаки водной стихии (Рака, Скорпиона, Рыбы) год не будет излишне радовать, но и не обделит ― они получат свой кусок пирога, но он окажется меньше ожидаемого. Меньше пирога, чем хотелось бы, получим и мы все (да еще и выдавать его будут строго по графику). Если не будем вести себя согласно правилам и порядку, обстоятельства нас заставят!